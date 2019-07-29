IŞİD’li teröristler petrol kuyularına saldırdı

Irak ordusuna bağlı Selahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, IŞİD militanlarının Süleymaniye kentindeki petrol kuyularına hafif silahlarla saldırdığını söyledi.

Acil ve Allas petrol kuyularına saldıran militanların enerji alanlarına girişine polislerin karşılık vermesiyle engel olundu.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırı sırasında güvenlik görevlilerinden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

IŞİD'in ülkede hezimete uğratıldığının duyurulduğu Aralık 2017'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı düzenlemesi dikkati çekti.

IŞİD'E YÖNELİK HAVA HAREKATI

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde IŞİD'e ait iki merkezin hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.

7. Tümen'de görevli muvazzaf subay Mecid el-Yasiri, hava harekatında 4 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de tüm ülke topraklarının IŞİD'den geri alındığını duyurmasına rağmen askeri yetkililer, örgüte bağlı ölü hücrelerin varlıklarını sürdürdüğünü ve münferit saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtiyor.

Vira Haber