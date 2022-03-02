Mars’tan Yeşil Lojistik İçin 10 Milyon Euro Değerinde Vagon Yatırımı

Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics, 2022 yılına 10 milyon Euro değerinde vagon yatırımı ile başladı. 90 adet özmal vagonu bünyesine katan Mars Logistics bu yatırımı ile, Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya ihracat yapan ilk firma olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Halkalı – Kolin demiryolu hattını kullanıma açan Mars Logistics, çevre dostu olan intermodal ve demiryolu taşımacılığına yatırım yaparak doğaya saygılı iş yapma anlayışı ile hareket etmeye devam ediyor. 10 milyon Euro değerinde vagon yatırımı yapan Mars Logistics, bu yatırım ile 90 adet vagonu bünyesine katarak demiryolu hizmetini bir üst seviyeye taşıdı.

Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya ihracat yapan ilk firma

Mars Logistics Demiryolu Genel Müdür Yardımcısı Erdin Erengül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tescillenmiş sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya ihracat yapan ilk firması olduklarını belirterek şunları söyledi: “Intermodal ve demiryolu taşımacılığı, sürdürülebilir, çevreci, güvenilir ve tek seferde taşınabilen yük miktarının fazla olması nedeniyle tercih ettiğimiz ve yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız bir alan. Intermodal hatlarımız ile optimum sürede çevreci çözümler sunuyoruz. Yeni yatırımımız ile aldığımız 90 adet vagonu işletmecisi olduğumuz Almanya, Çek tren hatlarının yanı sıra diğer Avrupa güzergahlarında da kullanacağız.”

Yeni yatırımlar ve yeni hatlar yolda

Trieste – Bettembourg, Halkalı – Duisburg ve Halkalı – Kolin hatları ile intermodal taşımacılık hizmeti verdiklerini belirten Erengül, yeni yatırımların yolda olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Önümüzdeki 5 yıl için intermodal ve demiryolu taşımacılığı için yatırımlarımızı ve stratejilerimizi planladık. Çok yakın zamanda duyuracağımız yeni yatırımlarımız ve yeni hatlarımız ile intermodal ve demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki payını artıracağız. Ek olarak; halihazırda çalışmalar yaptığımız yeşil lojistik konusuna daha fazla odaklanacağız.”

“Sürdürülebilirlik, Mars Logistics olarak önem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz ve şirketimizin her alanına yaydığımız bir anlayış. Taşımacılık yöntemlerimiz başta olmak üzere, şirketimizin her alanında, genel işleyişimizde sürdürülebilir yöntemler kullanmaya özen gösteriyoruz. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali projemiz ile tesisimizin enerji ihtiyacını, yağmur suyu hasadı projemiz ile tesisimizin peyzaj ve yangın suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 2.700 adet özmal araçtan oluşan filomuzdaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinde. Evraksız ofis portalımız ile tüm finansal süreçlerimizi dijitalde yürütüyoruz. Depolarımızda enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyoruz, tahta paletler yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyoruz” diyen Erengül, yeni projelerde doğaya saygılı iş yapma anlayışını ön plana çıkararak planlama yaptıklarını, önceden başlayan ve devam eden projelerde ise sürdürülebilir alternatiflere odaklandıklarını belirtti.