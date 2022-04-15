Mart Ayında Konteyner Elleçleme Miktarı Arttı

Denizcilik Genel Müdürlüğü Mart ayı konteyner istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2022 yılı Mart Türk limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 68 bin 793 TEU olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 3 milyon 187 bin 271 TEU olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 arttı

Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 812 bin 620 TEU oldu. Mart ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 417 bin 336 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 395 bin 283 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 6,2 arttı

2022 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artarak 185 bin 505 TEU oldu. Mart ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azalarak 70 bin 669 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılı Mart ayında Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 244 bin 364 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 162 bin 525 TEU’ sunu (yüzde 66,5’ini) dış ticarete konu konteynerler, 67 bin 476 TEU’sunu (yüzde 27,6’sını) transit konteynerler ve 14 bin 363 TEU’ sunu da (yüzde 5,9’unu) kabotajda taşınan konteynerler oluşturmaktadır. Ambarlı Liman Başkanlığını 175 bin 480 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 170 bin 806 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

2021 Mart ayında 14 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde konteyner elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla konteyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 liman başkanlığında toplam 865 bin 758 TEU konteyner elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam konteynerlerin yüzde 81’ini oluşturmaktadır.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Liman Başkanlığı, Mart 2022

En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti

Mısır, 2022 yılı Mart ayında 129 bin 316 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır’ı sırasıyla 104 bin 309 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalar ve 91 bin 13 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar takip etti.

En Fazla Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2022

En fazla konteyner yüklemesini Mısır’a giden konteynerler oluşturdu

2022 yılı Mart ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 59 bin 18 TEU ile Mısır’a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 92,5’i (54 bin 572 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 36 bin 121 TEU ile Yunanistan’a ve 30 bin 113 TEU ile İtalya’ya yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

İhracatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2022

En fazla konteyner boşaltmasını Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu

2022 yılı Mart ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 55 bin 975 TEU ile Mısır’dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 92,4’ü (51 bin 747 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı sırasıyla, 55 bin 206 TEU ile Yunanistan’dan ve 52 bin 147 TEU ile İsrail’den gelen konteyner taşımaları takip etti.

İthalatta Konteyner Elleçlemesi Yapılan İlk 5 Ülke, Mart 2022

Boş konteyner elleçlemeleri yüzde 12,1 arttı

Konteyner cinslerine göre konteyner elleçleme rakamlarına baktığımızda, 2022 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen dolu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 833 bin 587 TEU oldu. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen boş konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 235 bin 206 TEU olarak gerçekleşti. Mart ayında limanlarımızda elleçlenen toplam 1 milyon 68 bin 793 TEU konteynerin yüzde 26’sını (277 bin 435 TEU) 20’lik konteynerler, yüzde 73,7’sini (788 bin 404 TEU) 40’lık konteynerler ve yüzde 0,3’ünü (2 bin 954 TEU) de 40’ den büyük konteynerler oluşturmaktadır.