Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nde Cem Seven Yeniden Başkan Seçildi

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, tek liste ile girdiği seçimli genel kurul toplantısında, oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Birlik Başkanı Seven, “Sektör ihracatımız, yaşanan global sorunlara rağmen geride kalan 4 yılda ihracatını yüzde 64 oranında artırmayı başarmış durumdadır” dedi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yer alan ve 2021 yılında 1 milyar 626 milyon dolarlık ihracat yapan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), olağan seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. İhracatçılar, 2021 yılının yönetim kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetim kurulu raporlarını onaylarken, 2022 yılının yol haritasını da belirledi. Genel kurulda, birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM Genel Kurulu’nda temsil edecek üyeler seçildi. Birlik, mevcut başkan Cem Seven ile devam kararı aldı. Seven’in tek liste ile girdiği seçimlerde yönetim ve denetim kurullarında görev yapacak kadın üye sayısı ise 2 oldu.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, GYHİB’in 2010 yılında 76 üye firmanın girişimi ile gemi ve yat inşa endüstrisi adına faaliyet gösteren tek ihracatçı birliği olarak kurulduğunu belirterek, “2010 yılında 76 üye firma ile çıkılan bu yolda bugün itibariyle birliğimize üye olmuş ve sektörümüz iştigal sahasına dâhil olan ürünlerden ihracat gerçekleştirmiş olan 1350 üye firmamız ile yürümekteyiz. Birliğimiz, artık her yıl ihracatını bir adım ileriye taşıyan, yeni ihracat rekorlarına imza atan, hem yurt içinde hem de yurtdışında sektörümüzü gururla temsil eden bir kuruluştur” dedi.

2018 yılında 990 milyon dolar olan sektör ihracatının, 2019 yılında 1 milyar 42 milyon dolara, 2020 yılı sonunda ise 1 milyar 375 milyon dolara çıktığını belirten Seven, “2021 yılında ise birlik tarihimizin güncel en yüksek yıllık ihracat tutarı olan 1 milyar 626 milyon dolara yükselmiştir. Sektör ihracatımız, yaşanan global sorunlara rağmen geride kalan 4 yılda ihracatını yüzde 64 oranında artırmayı başarmış durumdadır” şeklinde konuştu.

Birlik Başkanı Seven; Türkiye’nin bugün dünyada, en çok balıkçı gemisi ihracatı gerçekleştiren, römorkör, yat, feribot ve yine birçok farklı ürün grubunda zirveye oynayan, gelişen yan sanayi firmaları ile gemi ve yat inşa pazarının yükselen bir yıldız konumunda olduğunu belirtti. Seven, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün yeni inşa edilen özel maksatlı özel yapım gemilerde ihracat kg fiyatımız 20 doları zorlamakta, mega yat ihracatımızda ise 50 dolar üzerinde seyretmektedir. Birliğimize kayıtlı firmalar, hem ihracat kg birim fiyatını ülkemiz ortalaması olan 1.29 doların çok çok üzerine taşımaya muvaffak olmuşlar hem de yüksek katma değer yaratmışlardır”.

Cem Seven, Türkiye’nin gemi ve yat sektörünü, geleneksel ebru sanatı ile teknolojiyi bir araya getirerek oluşturdukları “The Art on Water” dijital tanıtım projesi ile yurt dışında tanıttıklarını belirterek, “Bu yıl başladığımız ve su üzerinde icra edilen geleneksel Türk sanatı ebruyu anlatım dili olarak belirleyerek tüm dünyaya Gemi ve Yat İnşa sektöründeki kabiliyetlerimizi anlattığımız The Art On Water projemiz de gerçekleştirdiğimiz fuar organizasyonlarımızın yanı sıra dijital ortamda yabancı alıcılara ulaşıyor. Henüz başlangıç aşamasında olan ve ilk çıktılarını ortaya koyduğumuz projemiz şimdiden uluslararası bir farkındalık yaratmayı başarmış durumda. Yine sizlerin desteği ile ilerleyen dönemde projemizin çok daha geniş bir etki alanına nüfuz edeceğinden ve sektörümüzü en iyi şekilde anlatacağından şüphemiz yok” dedi.

Ardından Seven, görev yaptığı dönemde birliğin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsetti.

Yönetim Kurulu Başkanı :

Cem Seven-Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş

Yönetim Kurulu Üyeleri

1) Başaran Bayrak-ÇEKSAN Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon San. Ve Tic AŞ.

2) Devrim Orkun Kalkavan-Sedef Gemi İnş. A.Ş.

3) Orhan Gülcek-Cemre Marin Endüstri A.Ş

4) Necdet Salgür-Turquoise Yat Sanayi

5) Mustafa Eren Paksu-Tersan Tersanecilik San. ve Tic.AŞ

6) Ece Erkoç-Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği AŞ

7) Yıldız Bozkurt Özcan-MED Marine Kılavuzlık ve Römorkör Hizmetleri İnş. San ve Tic. AŞ.

8) Cem Hüroğlu-DATA HIDROLIK MAKINA SAN. A.S. (CEM HÜROĞLU)

9) Mustafa Talha Pepe-HAT-SAN Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San.Tic A.Ş

10) Mustafa Süngü-NORSE Çelik İnşaat Mühendislik Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Denetim Kurulu Üyeleri

1) İsmail Gürsoy-GÜRDESAN Gemi Makine Sanayi ve Ticaret AŞ

2)Özdemir Ataseven -ÖZATA Tersanecilik San ve Tic

3)Yılmaz Onur-GEPA Fiberglas San. ve Tic. AŞ

