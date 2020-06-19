Maske Takın, Maaşınızdan Olmayın Cezası Cep Yakıyor

Ülke genelinde başta maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak vakaların artması önlenmeye çalışılıyor. Bu nedenle birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor.

Dün yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis’te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

CEZA NE KADAR?

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklara bırakılması nedeniyle ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

Vira Haber