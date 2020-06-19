Ayşe Olcay'ın Bu Haftaki Konuğu Kosder Başkanı Hüseyin Kocabaş Oldu
Ayşe Olcay ile Perşembe Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu KOSDER Başkanı Hüseyin Kocabaş oldu.
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Her hafta ağırladığı önemli konuklarla denizcilik sektörünün nabzını tutan Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay, Perşembe Sohbetleri programına hız kesmeden devam ediyor.
Ayşe Olcay'ın bu haftaki konuğu, Kosder Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş oldu.
Sektöre dair önemli konuların konuşulduğu programda koronavirüs salgınının denizcilik sektörü üzerindeki etkileri de masaya yatırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Kosder, Vira, İnstagram, Koronavirüs
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