İMEAK DTO Aliağa Meclis Toplantısı'nda Önemli Kararlar Alındı

İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın Koronavirüs sürecinde İzmir ve Aliağa’da yaşanan gelişmeler ve yeni normal düzen ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdiği ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak’ın denizcilik sektörüne özel gelişmeler üzerine aktarımlarda bulunduğu meclis toplantısına HKK Kartalburnu Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Faruk Akçay, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan’da katıldı.

Toplantıda geçen ayın toplantı zabıtlarının yanı sıra Nisan ayı mizanları onaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

"BAŞARILI BİR PANDEMİ SÜRECİ YÖNETTİK"

Mayıs ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın konuşmasıyla devam etti.

İzmir ve Aliağa’daki pandemi sürecinden bahseden Kızıltoprak “İzmir’de ve Aliağa’da pandemi sürecini çok iyi yönettik. Süreç ilin ekonomik STK’larıyla birlikte tarafımca yönetildi. İlk süreçte sıralamada İzmir 2. sırada yer alırken alınan tedbirler ve önlemler sayesinde bu son zamanda 6. sıraya kadar geriledi.

İlimiz gerçekten iyi durumda. Son günlerde yoğun bakım ve entübe hasta sayımız oldukça azaldı. Onlu rakamlardayız. Son bir haftada hemen günlük bir veri geldi yada hiç girilmedi. Aliağa’da toplamda 5 tane hasta sayımızın olduğunu gördük.

Bu hastalarımızın çok ağır durumda olmadığını biliyoruz. Aliağa riskli bir bölge, bir tarafıyla liman bir tarafıyla İstanbul yolu üzerinde ve işçilerin yoğun olduğu bir yer. Bu noktada biz Aliağa’da hem deniz ticareti anlamında bir pandemi süreci yürüttük, hem de sanayi ve ilçe anlamında bir pandemi süreci yönettik.

Bu pandemi sürecinde kamu kurumlarının, sağlık kurumlarının, emniyet güçlerinin, Milli Eğitimin, Müftülüğün ve belediyenin çok değerli katkılarını aldık.

Onlarda bizim koordinasyonumuzla birlikte bu sayıların azaltılmasına ve sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yardım ettiler. Gerçekten her biri üstün başarı sergilediler.

Tabii biz bunları yaparken bizim yanımız da en büyük güç sivil toplumdu. Gerek Deniz Ticaret Odası gerekse Ticaret Odası ve gerek diğer sanayi kuruluşları; örneğin başta sizler olmak üzere bizleri yaklaşık bu üç aylık süreçte maddi manevi desteklediniz.

Bu noktadan dolayı ben İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin tüm üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu sürecin hızlı ilerlemesinde ve devletimizin yanında olmanız bizleri çok rahatlattı.

Bundan sonra ki süreçte açıkçası tavsiyelerimiz şu. Bu süreçte üyelerimizin daha dikkatli davranmalarını kurallara daha fazla riayet etmelerini istiyoruz. En son yayınlanan genelgede denetimlerin arttırılması isteniyor. Bundan sonra lokanta veya kafe gibi işletmeleri haftada en az iki defa denetleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte yine hep birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ekranlarda ve yazılı basında da gündeme gelen Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit kardeşlere verdiği destekten dolayı Medbulk Denizcilik ve Medship Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın’a teşekkür eden Kızıltoprak “Deniz Ticaret Odası üyelerinin sosyal yardımlaşmayla her zaman vatandaşın yanında olduğunu gördük. Bu noktadan ötürü tüm üyelere teşekkür ediyorum. Şenol Bey’e ayrıca teşekkür ediyorum. Devletim adına çok mutluyum bunu ifade etmek isterim” dedi.

"BAŞARILI BİR SÜREÇ YAŞADIK”

Daha sonra denizcilik sektörüne özel gelişmelerle ilgili söz alan Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak şunları dile getirdi:

“Aliağa Liman Başkanlığı olarak Mart ayı başından itibaren gelen vatandaşlarımıza ve acentelerimize bizden kaynaklı veya onlardan kaynaklı yayılımı önlemek amaçlı, liman başkanlığımızın girişinde vatandaşımızın bekleyebileceği bir alan oluşturduk. Burada görevli bir arkadaşımız, vatandaşlar burada istirahat ederken sosyal mesafeyi koruyarak gerekli işleri tamamladıktan sonra gerekli evrakı arkadaşlara teslim etti.

Vardiya sistemiyle çalışmaya başlamıştık. Bununla birlikte bakanlığımızın talimatları kapsamında online sınavlarımızı durdurmuştuk. Gemi adamları işlemlerimizi sadece internet üzerinden yapmaya başlamıştık.

GEMİ ADAMLARI CÜZDANLARIMIZ 3 AY DAHA UZATILDI

Gemi adamları cüzdanlarımız, yeterliliklerimiz ve STCW sertifikaları 3 ay süreyle uzatılmıştı ve tekrar yurt dışında çalışan gemi adamlarımızın sıkıntı yaşamamaları için 3 ay süreyle daha uzatıldı.

Türkiye’ye geldiklerinde liman başkanlıklarımıza deniz hizmetiyle ilgili başvurularını direk yaparak diğer işlemlerini online olarak yapıyorlardı.

Bağlama kütüğü ile ilgili olarak satış ve ilk kayıt işlemleri hariç her şey durdurulmuştu. Haziran itibariyle başladı. Artık işlemlerimize devam ediyoruz. Bağlama ile ilgili bir kısıtlamamız kalmadı.

Gemi söküm tesislerimize gemilerin personelsiz römorkör yedeğinde gelmesiyle ilgili mart ayından bugüne kadar devam etmiştik. 11 Haziran itibariyle bakanlığımız tarafından konulan kısıtlamaları durdurduk.

Artık personelli gelen gemilere demir ordinosu veriyoruz. Personelin çıkmasıyla ilgili yani yurt dışına çıkış ve ülkelerine girişle ilgili sahil sağlık ve İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı emniyet genel müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra yanaşmasına izin verilecek.

DENİZ ELVERİŞLİLİK BELGELERİ UZATILDI

Teknelerin denize elverişlilik belgeleri 1 Ağustos’a kadar uzatıldı. İlçemizde yapmış olduğumuz amatör denizci sınavlarımız durdurmuştuk.

İnşallah bir aksilik olmasa bu ayın 18’inde ilk sınavla birlikte başlayacağız. Kontenjanımızı düşürdük. 30 kişilik bir kontenjanla sınavımızı yapacağız. Malumunuz gezi tekneleri ile ilgili olarak bir kısıtlamamız vardı. Bakanlığın talimatlarıyla normalleşme sürecine girildi. 12 kişi taşıyan tekneler tam kapasite diğerleri ise yüzde 50 kapasiteyle çalışıyorlar.”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek; koronavirüsün bitmesi ve video konferans üzerinden yapılan son toplantı olması temennisiyle konuşmasına başlayarak şunları dile getirdi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin önderliğinde Odamızın da desteğiyle başlatılan TOBB Nefes Kredisi projesine kamu bankalarımızdan Ziraat Bankası, Halk bank ve Vakıfbank da dahil olmuştur”.

AİDAT ÖDEMELERİ 2.TAKSİTLE BİRLİKTE EKİM AYINDA ÖDENECEK

“Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak, Oda ve Borsaların talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ticaret Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda, Oda ve Borsalara Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitininödeme süresi herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.”

KORONAVİRÜS VE HURDA GEMİ İTHALATI

“Söküm amaçlı gelecek gemilerin Sağlık Bakanlığı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ve İç işleri Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartı ile Gemi Söküm Bölgesi’ne gelmesi uygun görülmüştür.”

DENİZ TURİZMİ START VERDİ

“Yolcu Gemisi/Yolcu Motoru/Feribot cinsinde seyir yapan gemiler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak; İdari Liman Seferi bölgesinde çalışan gemilerin tam kapasite ile, İdari Liman Seferi bölgesi dışında çalışan gemilerin ise 12 (dahil) yolcu kapasitesine kadar olanların tam kapasite ile, 12 yolcudan fazla kapasitesi olanların 12 yolcudan az olmamak üzere %50 kapasite ile faaliyetlerini icra edeceği ve diğer ulaşım modlarındaki uygulamalara uygun hareket edilecek.

Gezinti (Tenezzüh) Gemisi cinsinde faaliyet gösteren teknelerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak %50 kapasite ile ve 12 yolcudan az olmamak üzere faaliyetlerine başlayacağı, izin verilen yolcu taşıma kapasitesi her ne olursa olsun 150 yolcudan fazla yolcu ile sefere çıkılamayacak.

Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerden sosyal mesafe kurallarına uygun olarak:

1.Mavi tur yapan gemilerin tam kapasite ile, 2.Günlük tur yapan teknelerden 12 (dahil) yolcu kapasitesine kadar olan teknelerin tam kapasite ile, 12 yolcudan fazla kapasitesi olan teknelerin ise 12 yolcudan az olmamak üzere %50 kapasite ile faaliyetlerini icra edecek. Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı cinsindeki gemilerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tam kapasite ile faaliyetlerine başlayacak”

Başkan Şimşek konuşmasına Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat/ ithalat rakamları ve faaliyetler üzerine de bilgilendirmelerde bulunarak devam etti.

Konuşmasının sonunda yaklaşan babalar günü dolayısıyla tüm babaların gününü kutlayan Şimşek, toplantıya konuk olarak katılan İMEAK DTO Meclis Üyesi Medbulk Denizcilik ve Medship Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın’a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde Londra’da bir dizi operasyon ile birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit için yaptıkları destek dolayısı ile teşekkür etti.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.

Vira Haber