Atık Sular Göle Dökülüyor Manzara İçler Acısı

Gölün bulunduğu yere yakın yerlerdeki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye aktığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor.

Aydos Ormanı'nda piknik alanı bulunan Ahmet Çoban, "Yukarıdaki köyün, ahırların, su istasyonlarının bütün pisliği buraya veriliyor. Genellikle yağmur yağdığı zaman su veriliyor. Gölümüzü katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar da şikayetçi olduk. Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor” dedi.

Koku oluştuğu için müşterilerin de bunu fark etmesiyle gelmek istemediğini söyleyen Çoban, ayrıca binlerce balığın da öldüğünü iddia etti.

Vira Haber