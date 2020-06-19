İstanbul ve Ankara'daki Baraj Doluluk Oranları Belli Oldu

Su ve Kanalizasyon idarelerinden derlenilen bilgiye göre İstanbul’da barajların toplam doluluğu yüzde 64,52 olarak açıklandı.

Açıklanan verilerin detayında İstanbul'a su temin eden barajlardan Ömerli yüzde 95,45, Darlık yüzde 95,66, Terkos yüzde 78,78, Elmalı yüzde 69,60, Büyükçekmece yüzde 37,17, Istrancalar yüzde 35,35, Sazlıdere yüzde 29,56, Alibey yüzde 26,05, Kazandere yüzde 21,90, Pabuçdere Barajı ise yüzde 3,38 dolulukla hizmet veriyor.

ANKARA’DAKİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 37,20

Başkent Ankara’da ise barajların toplam doluluğu yüzde 37,20 olarak açıklandı.

İzmir'deki barajlardan Ürkmez yüzde 70,97, Güzelhisar yüzde 61,76, Tahtalı yüzde 52,49, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 41,73, Balçova yüzde 33,68, Gördes Barajı ise yüzde 9,31 dolulukta olduğu açıklandı.

Vira Haber