İstanbul Sağanak Yağışın Etkisi Altına Girdi
İstanbul'da bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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İstanbul'da özellikle bazı ilçelerde oldukça yoğun yaşanan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam ediyor.
Yağmur sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, aniden bastıran yağmur karşısında vatandaşlar toplu taşıma duraklarına sığındı.
Vira Haber
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