İlk Yerli Füze Motoru Test Edildi

TÜBİTAK'ın desteği, TEI ve Roketsan'ın işbirliği ile Türkiye’nin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEI-TJ300 başarıyla test edildi. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen motor ilk prototip testinde tam puan aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Tesisleri'nde, orta menzilli ilk yerli füze motorunun test törenine katıldı.

Varank, başarıyla gerçekleşen testin ardından yaptığı konuşmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun Türkiye'nin savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

FARKLI PLATFORMLARDA KULLANILABİLİR

"Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar, orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" ifadesini kullanan Varank, bu motorun birçok farklı platformda da kullanılabileceğini aktardı.

Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor. Boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle füze motoru hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

Vira Haber