Viaport Marina’da Bayrak Değişimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olan Ercan 10 yıllık D- Marin tecrübesinden sonra geçtiğimiz yıl Viaport Marina teknik müdürü olarak göreve başlamıştı. Geçtiğimiz hafta görevden alınan Sinan Arslan yerine marina müdürü olarak atanan Ercan evli ve 1 çocuk babasıdır.

DENİZLE İNSANI YENİDEN BİR ARAYA GETİREN VİAPORT MARİNA…

Denizle insanı bir araya getirmek amacıyla 2015 yılı Mayıs ayında faaliyete başlayan Viaport Marina, kaliteli hizmet anlayışı ve otel konforunda hizmetleriyle kısa sürede denizcilik camiasının en sevilen marinalarından biri oldu. Misafirlerine sağladığı sosyal imkanlar ve mimarisiyle dünyada eşsiz bir konumda bulunan Viaport Marina, son yıllarda imza attığı başarılı fuarlarıyla da denizcilik sektörüne yön veren bir merkez haline geldi.

Misafir memnuniyetini her şeyden üstte tutan Viaport Marina’da seçkin markaların yer aldığı 150 mağazalı açık hava alışveriş çarşısı, Avrupa’nın en hızlı üçüncü roller coaster’ına ev sahipliği yapan Viasea tema park, on bilence deniz canlısının yer aldığı Viasea Akvaryum, dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanların üretim merkezi olan Aslan Park, yaz aylarının vazgeçilmez eğlence merkezi Marina Aquapark ve birbirinden özel fuarlara ev sahipliği yapan Viaport Marina Expo Center yer alıyor.

Vira Haber olarak yeni görevinde Süleyman Ercan'a başarılar diliyoruz.

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