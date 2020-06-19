Petrol Fiyatları Düşmek Bilmiyor!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin Perşembe günü yapılan Ortak İzleme Komitesi toplantısında sonrasında, Mayıs ayında karalanan yüzde 87’lik üretim kısıntısı hedefine genel olarak uyum sağlandığı, hedefin üzerinde kalan diğer ülkelerin ise Temmuz ve Eylül aylarında oluşan fazlayı telafi edeceği duyuruldu.

Duyuru ardından Ağustos ayında teslim edilmek üzere varil başına Brent petrol fiyatları yüzde 2.7 artışla 42.65 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.6 artışla 39.85 dolara yükseldi.

Vira Haber