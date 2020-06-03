Yeni Normal Düzende Plaj Keyfi Başladı

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki en çok ziyaretçi alan plajlarından Kaputaş, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemle sessizliğini bozdu.

Önlemler kapsamında tatilciler, plaja ateşleri ölçülerek alınıyor. Maskesiz girmenin yasak olduğu plajda, 350 olan şezlong sayısı 140'a düşürüldü. Şezlonglar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Kaputaş Plajı'nı işleten Kaş Belediyesi yetkilileri de tatilcilere koronavirüs önlemlerini anlatan broşür dağıttı. Şezlong tercih etmeyen bazı tatilciler, kendileri için iplerle oluşturulan sosyal mesafe alanlarına havlularını sererek güneşlendi, denize girdi.

Mavinin her tonunu sunan eşsiz deniz rengi ve kumsalıyla ziyaretçilerini etkileyen plajda, tatilciler yüzerken de birbirlerine yaklaşmamaya özen gösterdi.

Vira Haber