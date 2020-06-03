İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yeni Normal Düzende Plaj Keyfi Başladı
Yeni Normal Düzende Plaj Keyfi Başladı

Yeni Normal Düzende Plaj Keyfi Başladı

Antalya'da eşsiz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla güneşin ve denizin keyfi yaşanmaya başlandı.

A+A-

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki en çok ziyaretçi alan plajlarından Kaputaş, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak adlandırılan dönemle sessizliğini bozdu.

Önlemler kapsamında tatilciler, plaja ateşleri ölçülerek alınıyor. Maskesiz girmenin yasak olduğu plajda, 350 olan şezlong sayısı 140'a düşürüldü. Şezlonglar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

20200603-2-42769034-55581692-web.jpg

Kaputaş Plajı'nı işleten Kaş Belediyesi yetkilileri de tatilcilere koronavirüs önlemlerini  anlatan broşür dağıttı. Şezlong tercih etmeyen bazı tatilciler, kendileri için iplerle oluşturulan sosyal mesafe alanlarına havlularını sererek güneşlendi, denize girdi.

Mavinin her tonunu sunan eşsiz deniz rengi ve kumsalıyla ziyaretçilerini etkileyen plajda, tatilciler yüzerken de birbirlerine yaklaşmamaya özen gösterdi.

20200603-2-42769034-55581711-web.jpg 20200603-2-42769034-55581698-web.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.