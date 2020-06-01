Deniz Turizminde Sosyal Mesafeli Plaj Dönemi

Deniz turizmi deyince akla gelen ilk yerlerden olan Bodrum, Muğla, Marmaris bölgelerinde sahil bandındaki alanlara belirli aralıklarla 3 ve 4 metre çaplarında daireler çizerek sosyal mesafe alanları gerçekleştirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, "Şehrimizde kademeli olarak açılan her işletme, dezenfekte edildi ve denetleniyor. İlçe sakinlerinin yanı sıra tatile gelenlerin de kurallara uyacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatıp sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.

ŞEMSİYELER ARASI MESAFE 5 METRE

Bodrum'da ise halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3 metre uzaklıkta konumlanacak şekilde yerleştirdi. Şemsiyeler arasındaki mesafe ise 5 metre olarak belirlendi.

Bodrum Belediyesi ekipleri, plajlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.