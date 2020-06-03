Türkiye Doğu Akdeniz'deki Arama Faaliyetlerini Genişletiyor

Türkiye, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkenin engelleme girişiminde bulunduğu Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini genişletiyor. Petrol ve doğalgaz aramak için yeni ruhsat sahalarını BM’ye bildirdi.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ ARAMA SAHALARI

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, yeni ruhsat sahalarını gösteren haritalara yer verdi.

"HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Vira Haber