Doğu Akdeniz Deniz Turizmine Hazır

Ülkemizin Doğu Akdeniz bölgesinin deniz turizminde en önemli yerlerinden olan Mersin ve Adana'dan deniz turizmine hazır olduklarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Mersin'in turistik bölgelerinden olan Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop Öztop, şöyle konuştu:

"Virüsün daha çok azalması veya bitmesiyle beraber bölgemize gelecek misafirlerimizi ağırlayabileceğiz bir sistem oluşturduk. Özellikle yüzde 60 doluluk oranını geçmeyeceğiz, hijyen noktasında ise misafirlerimizi daha temiz ve virüsten arındırılmış bir ortamda ağırlayacağız."

Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin 221 kilometrelik kıyı şeride sahip. Kızkalesi, Mersin'in turizm noktasında dünyaya açılan kapısı. Misafirlerimize yönelik her türlü aktivitenin olduğu bir yer. 550 ören yerimiz var. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi gibi yerlerimiz var. Doğu Akdeniz'in incisi Kızkalesi parıltısını hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek."

ADANA DA DENİZ SEZONUNA HAZIR

Adana / Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ilçede önlemlerin alındığını anlatarak, "İnsanlar Adana'da deniz var mı?' diyor, haritalara bakıyor. Karataş sadece tarımıyla değil, deniziyle de ünlü." diye konuştu.

Otellerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Topuz şunları kaydetti:

"Şu an en büyük sıkıntı kapalı alanlarda, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması. Biz de bu doğrultuda alternatif bir turizm örneği göstererek bungalov evler ve karavan turizmini seçeneklerimiz arasında sunduk. Bunun hem daha güvenilir hem daha sağlıklı olduğuna inanarak bu çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızı bu alanda misafir etmek istiyoruz. Deniz kıyısındaki ilçemiz, Kovid-19 noktasında kesinlikle turistlerin kafalarında soru işareti oluşmadan rahatlıkla tatil yapabilecekleri bölge."

Vira Haber