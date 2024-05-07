MAST İzmir Boat Show’u 21 Bin 850 Kişi Ziyaret Etti

Yerli ve yabancı 21 bin 850 kişinin ziyaret ettiği fuarda, fiyatları 150 bin lira ila 20 milyon lira arasında değişen 300’den fazla tekne ile motor, ekipman ve aksesuarlar sergilenirken çok sayıda satışa ve anlaşmaya imza atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığında, 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlen MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün büyük yerli üreticilerini ve denizcilik alanındaki ekipman ile aksesuar firmalarını bir araya getirdi. Fuarda, boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri ve son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarları sergilendi. İzmir ve çevre illerden gelen deniz tutkunları, fuara yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda tekne ve ekipman, fuar daha bitmeden satılırken fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar, satış ve iş anlaşmaları için görüşmeler yaptı. Katılımcılar ise ilgiden oldukça memnun kaldı.

İkinci yılında yüzde 50 büyüyen ve sektöre yön veren bir platform olma hedefinde olan MAST İzmir Boat Show, son trendleri ve yenilikleri yakından takip eden deniz tutkunları için bir buluşma noktası oldu. fuarizmir B ve C hollerinde düzenlenen MAST İzmir Boat Show’u; Türkiye’nin 33 ilinden 19 bin 392’si yerli ve Almanya’dan Macaristan’a, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar 65 ülkeden 2 bin 458’i yabancı olmak üzere, toplam 21 bin 850 kişi ziyaret etti. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye’nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor.

MAST İzmir Boat Show; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER), TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından destekleniyor.

Vira Haber