“Mavi Steam Dalgası Beykoz’da” Projesi Kapsamında Beykoz’da 14,5 Kg Atık Toplandı

Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da projesi kapsamında 7 Haziran’da Beykoz’da gerçekleştirilen kıyı temizleme etkinliğinde 47 öğrencinin katılımı ile 14,5 kg atık toplanarak denizlerimizden uzaklaştırıldı.

TURMEPA’nın 2023 yılında Pratt & Whitney E-STEM Ödülleri kapsamında kazanmış olduğu Mükemmeliyet Ödülü ile yürüttüğü “Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” projesi kapsamında 7 Haziran’da Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe Tokatköy Ortaokulu, Görele Ortaokulu ve Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu’ndan 47 öğrenci ve öğretmenleri, Pratt & Whitney’in Türkiye’deki THY Teknik firmasi ile ortaklığında olan Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motor Bakım Şirketi (TEC-Turkish Engine Center) İnsan Kaynakları ve Çalışan Bağlılığı ekibi ile Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan katıldı. Etkinlikte 14,5 kg atık toplandı. Toplanan atıklar Beykoz Belediyesi’ne teslim edildi. Etkinliğe TURMEPA’nın Mobydick adlı deniz süpürgesi de kıyıdan eşlik etti.

“Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” projesinde farkındalık etkinlikleri devam ediyor. Beykoz’da yer alan 12 devlet ortaokulunu kapsayan projede, öncelikli olarak eğitim, etkinlik, gezi ve atölye çalışmalarıyla denizlerin önemine dikkat çekerek deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Projede, öğrencilerin denizlerin karşı karşıya kaldığı sorunları tespit ederek üretecekleri STEAM projeleri ile çözüm önermeleri hedefleniyor.

Öğrencilerin deniz odaklı STEAM projelerini Ekim ayında sunmaları planlanıyor.

Vira Haber