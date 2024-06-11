BTMteknik, POSIDONIA 2024'te Yenilikçi Çözümlerini Tanıttı

BTMteknik’in Yönetim Kurulu Başkanı Burçak Kurt, Yedek Parça Koordinatörü Muhterem Şahin ve Servis Satış Müdürü Barış Çiçek fuarda şirketi temsil etti. Katılımcılar, fuar boyunca sektördeki son gelişmeleri takip etme, yeni iş birlikleri kurma ve mevcut ilişkileri güçlendirme fırsatı buldular.

Burçak Kurt, fuarın sektördeki önemine değinerek, "POSIDONIA, denizcilik sektörünün en prestijli fuarlarından biri. Bu yıl da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyoruz. BTMteknik olarak, yenilikçi çözümlerimizle sektöre katkıda bulunmayı sürdüreceğiz," dedi.

Muhterem Şahin ise, "Yedek parça alanındaki uzmanlığımızı ve geniş ürün yelpazemizi uluslararası arenada sergilemek bizim için büyük bir fırsat. POSIDONIA, global pazarda rekabet gücümüzü artırmamıza yardımcı oluyor," şeklinde konuştu.

Barış Çiçek, "Servis ve satış alanındaki güçlü yönlerimizi burada göstermek ve yeni müşterilerle tanışmak, BTMteknik’in uluslararası alandaki varlığını pekiştirdi. Fuardaki temaslarımız, gelecekteki projelerimiz için sağlam temeller atmamıza olanak sağladı," ifadelerini kullandı.

BTMteknik, denizcilik sektöründeki yenilikçi çözümleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile uluslararası arenada tanınmaya ve büyümeye devam ediyor. POSIDONIA 2024, şirketin küresel ölçekteki stratejik hedeflerine ulaşması için önemli bir adım oldu.

BTMteknik Hakkında:

BTMteknik, denizcilik sektöründe yedek parça, servis ve satış alanlarında faaliyet gösteren lider bir firmadır. Kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri odaklı çalışmaları ile sektörde önemli bir yere sahiptir. Firmanın misyonu, yenilikçi çözümler sunarak denizcilik sektöründe katma değer yaratmaktır.

Vira Haber