Tolga Karaçelik’in Yeni Filmi Dünya Prömiyerini New York’ta Yaptı

Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen film, festivalin yıldız isimlerin prömiyerlerine ev sahipliği yapan Spotlight bölümü kapsamında 8 Haziran’da ilk kez izleyiciyle buluştu. Kara komedi türündeki “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”, Karaçelik’in yanı sıra dünyaca ünlü başrol oyuncuları Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun da katılımıyla gerçekleşen gösterimde sinemaseverlerden tam not aldı. Sundance Film Festivali 2018’de “Kelebekler” filmiyle Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanarak bu alanda bir ilke imza atan Tolga Karaçelik, İngilizce kaleme aldığı ve dünya çapındaki ödüllü oyuncularla, tamamı yurtdışında çekilen yeni filmiyle de genç sinemacılar için umut ve örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan “Gişe Memuru”, “Sarmaşık” ve “Kelebekler” filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olan “Kelebekler” aynı zamanda tarihi bir başarıya da imza atmıştı. Dünya çapında kazandığı başarılarla sinema dünyasında önemli bir yer edinen Karaçelik, yeni projesiyle bir kez daha, Türk sinemacıların da kaliteli işlerle dünyanın farklı ülkelerinde kendilerini göstermesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü, İngilizce çektiği ilk film olan “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” (“Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi”) seyirciyle ilk kez, çekimlerinin de gerçekleştiği New York’ta buluştu. 5 – 16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin Spotlight bölümüne seçilen film, 8 Haziran Cumartesi günü SVA Theatre’da dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Çok sevilen yönetmen, yapımcı ve yıldız oyuncuların beklenen prömiyerlerini sinemaseverlerle buluşturan Spotlight bölümü kapsamında gösterilen filmin biletleri, festival tarihinde görülmemiş bir ilgiyle karşılandı ve satışa çıkar çıkmaz tükendi. Karaçelik’in yanı sıra filmin başrol oyuncuları ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun da katıldığı gösterimde “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”, sinemaseverler tarafından büyük övgüyle karşılandı.

“The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını konu alıyor. Kara komedi türündeki filmin 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti. “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”ın yapımcılığını Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan Curious Gremlin ve Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions şirketleriyle birlikte Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor. Filmin uygulayıcı yapımcıları ise Britt Lower, John Magaro, Kanat Doğramacı (Asteros Film), Ali Yürüer, Aret Taşçıyan ve Irmak Pakdemir (Pakpictures). Görüntü yönetmenliğini, Black Bird ile Emmy ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni Natalia Kingston’ın; prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”in müzik süpervizörlüğünü Emmy ödüllü Ciara Elwis yapıyor. Dünya çapındaki haklarını ABD’nin en önemli şirketlerinden ikisinin, CAA Media Finance ve UTA’in yönettiği filmin kurgusu ise Evren Luş’un imzasını taşıyor.

