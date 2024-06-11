Mengi Yay, Refit Markası Reviva Refit'i Tanıttı

Yat refiti alanındaki artan talep ve değişen piyasa koşullarına yanıt olarak, Mengi Yay yeni refit markası Reviva Refit'i duyurdu.

Reviva Refit, sektördeki boşluğu doldurmayı amaçlayarak profesyonel, bütçe bilincine sahip ve üstün kaliteli refit, yeniden yapılandırma ve restorasyon hizmetleri sunmayı hedefliyor. Yeni marka, endüstride solo ve serbest proje yöneticilerinin yanı sıra küçük ölçekli operasyonların arttığı bir dönemde tanıtıldı. Reviva Refit, bu piyasa dinamiklerini ele alırken Mengi Yay'ın kalite ve vizyonunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Reviva Refit, eski yatları mükemmel duruma getirerek sürdürülebilirliği artırmaya odaklanmıştır. Bütçe dahilinde ve zamanında olağanüstü hizmetler sunan Reviva Refit, çok sayıda stratejik konumda faaliyet göstererek esneklik sağlarken rekabetçi fiyatlandırmayı koruyor. Çekirdek değerlerimiz olan kalite, bütçe bağlılığı ve zamanında teslim, her projede yansıtılmakta ve teknolojik yükseltmeler Mengi Yay'ın yeni inşaatlarında uygulanan standartlarla eşdeğer olarak gerçekleştirilmektedir.

Önümüzdeki iki yıl içinde, tesisleri ve hizmetlerini genişletmeyi ve rekabetçi fiyatlandırmayı sürdürmeyi planlayan Mengi Yay, Gelecek beş yıl içinde yılda 15 yenileme projesi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Vira Haber