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Özel Teknede Yaralanan Çocuğa Tıbbi Tahliye

Özel Teknede Yaralanan Çocuğa Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan küçük yaştaki çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Marmaris açıklarında seyreden özel teknedeki çocuğun yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

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Vira Haber 

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