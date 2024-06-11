Özel Teknede Yaralanan Çocuğa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan küçük yaştaki çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
A+A-
Marmaris açıklarında seyreden özel teknedeki çocuğun yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 17 defa okunmuştur
Etiketler : Muğla, Marmaris, Sahil Güvenlik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.