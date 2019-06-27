Mavi su saç losyonu işe yarar mı?

Fön suyu olarak da nitelendirilen mavi su saç losyonu saç köklerinin beslenmesini sağlayarak kısa süre içerisinde yeni saçların oluşumuna destek olan ve aynı zamanda var olan saçların canlı ve parlak gözükmesini sağlayan bakım suyudur.

Mavi Su Saç Losyonu Nedir?

Mavi su genel olarak kuaförlerde fön öncesinde saçın kolay açılması ve şekil alması için kullanılan bir bakım losyonudur. Çünkü saça yapılan sıcak saçın belli oranda yanmasına ve zarar görmesine neden olur. Bu yıpranma işlemi zaman içerisinde saçın dökülmesine de neden olmaktadır. Mavi su saç köklerine bakım yaparak dökülme problemlerinin önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Saç dökülmesi genel olarak erkeklerde görülen bir problemdir. Bu durum genetik olabileceği gibi farklı nedenlerden dolayı da meydana gelebilmektedir. Mavi su zaman içerisinde yıpranan saç köklerinin yeniden güçlenmesine destek olmaktadır. Bu sayede kısa süre içerisinde yeni saç oluşumunun meydana gelmesine destek olmaktadır. Saçların büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu vitamine ve neme sahip olan bu bakım losyonu saçların sağlıklı uzaması ve gürleşmesi konusunda destek olmaktadır.

Mavi Su İşe Yarar mı?

Saçların sağlıklı olması için gerekli olan ilk şey nemdir. Nem saçın kurumasını ve sönmesini engeller ve bunun yanı sıra dökülmesini de engeller. Mavi suyun içerisinde protein, E vitamini ve saçı dış etkenlere karşı koruyan UV filtreleri bulunmaktadır. Uv filtreleri saça zarar veren her türlü etkene karşı saçın dış yüzeyinde adeta bir koruma kalkanı meydana getirmektedir. E vitamini yıpranmış saçların yeniden canlanmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda saç köklerini besleyerek güçlenmesini ve yeni saçların oluşmasını sağlamaktadır. Protein ise bir saçın büyümesi, parlaması ve dolgun gözükmesi için en öneli etkendir. Mavi losyon içeriği sayesinde saçın ihtiyacı olan her türlü desteği sağlayabilmektedir. Saçların hem kolay şekil almasını hem de dipten uca beslenmesini sağlayan bu bakım losyonu sağlıklı zaçlara ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

Mavi Su Saç Losyonu nasıl Kullanılır?

Saç köklerinin beslenmesini ve saçların canlılık kazanmasını sağlayan mavi su saç losyonu kullanımı oldukça kolaydır. Duş aldıktan sonra saçınıza bir miktar sürmeniz yeterli olacaktır. Böylece duştan sonra saçlarınızın kolay taranmasını sağlar ve aynı zamanda gerekli nemi karşılar. Saçları hem koruyan hem de besleyen mavi suyu kullanırken duş sırasında şampuan haricinde saçınızı için başka birşey kullanmanıza gerek yoktur. Bu saç bakım losyonu saçın ihtiyacı olan şeyleri karşılamaktadır. Düzenli kullanıldığında saçların gürleşmesini, yeni saçların oluşmasını ve aynı zamanda var olan saçların sağlıklı uzamasını sağlayarak, dökülmemesi için gerekli olan vitamini karşılamaktadır.

Fön Suyu Kullananlar ve Kullanıcı Yorumları

Saç köklerinin beslenmesine yardımcı olan mavi su saç losyonu kullananlar etkilerinden oldukça memnun kaldıklarını belirtmektedirler. Dökülen saçların yeniden yapılanmasını ve çıkmasını sağlayan bu bakım suyu aynı zamanda saçlarınızın parlaklık ve doğal hacim kazanması konusunda destek olmaktadır. Sizler de kısa süre içerisinde saçlarınızın sağlıklı bir yapıya kavuşmasını istiyorsanız bu doğal içerikli ürünü kullanabilirsiniz.