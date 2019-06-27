246 yıllık üniversitenin, çiçeği burnunda lisesi!

Eğitim kervanına yeni katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından "denizcilik", "elektrik-elektronik" ve "bilişim" alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencileri bekliyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, yeni kurulan okulun 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayacağını söyledi.

Öğrencilerin, çocuk yaşlarda İTÜ ile tanışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Toros, bunun, öğrencilerin meslek hayatına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Türkiye'de mesleki ve teknik liselere hak ettiği değerin verilmediğini, bunu gelişmiş ülkelerde bu okulların ön planda olmasından anladıklarını anlatan Prof. Dr. Toros, şunları kaydetti:

"Sanayi devrimiyle beraber meslek liselerinde, belli mesleklerde uzmanlaşmak ve aranan eleman haline gelmek önem arz etmiştir. Ülkemizde de meslek liselerinin önemini daha da ön plana çıkarabilmek için önemli bir kurumla iş birliği yapılması iyi bir isabet olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki İTÜ, 246 yıldır ülkemize hizmet vermekte, ülkemizin her alanına insan kaynağını yetiştirmektedir. Dolayısıyla lise seviyesinde olan gençlerimizin İTÜ ile tanışması büyük önem arz ediyor. Ayrıca buradan çıkacak öğrenciler veya benzer etkilerin dalga dalga ülkemize yayılması anlamıyla da önem arz etmektedir.

Genç kardeşlerimiz, hayatın başında. Öncelikle hangi mesleklere ilgilerinin olduğunu araştırmaları gerekiyor. Daha sonra 'Dünyadaki gidişat ne tarafta, yani dünyada hangi mesleklere ilgi gösteriliyor, ilgi duyuluyor, hangi mesleklere daha fazla talep var ve o meslekler için nasıl bir altyapı gerekiyor?' gibi soruların araştırılması gerekiyor. Gençlerimiz zaten teknolojiyle beraber büyüyor. Ellerinde telefon, sürekli dünyanın neresinde, ne olduğunu takip ediyorlar. Onun için öncelikle gençlerin, hangi alanda yetenekli olduğunu keşfetmelerini tavsiye ediyorum. Okuldaki öğretmenlerinden ve velilerinden veya komşularından sektörlere ilgi duyan çalışan biri varsa onlardan yardım alabilirler."

"Güzel kazanımlar, peyderpey diğer liselerimize aktarılacak"

Eğitim sektörünün çok ciddi insan kaynağı ve tecrübe gerektiren bir alan olduğuna dikkati çeken Toros, "Ülkemizde, meslek liselerine hak ettiği itibarın verilmemesi ve toplum nezdindeki itibarının da yeterli olmaması nedeniyle İTÜ, gençlere, farklı bir vizyon katıyor. Üniversitenin bilim, teknoloji ve mühendislikteki başarılarını genç yaşta çocuklara aktaracak olması, çocuklarımızın genç yaşta üniversite hocalarımızın deneyimini paylaşacak olması, müthiş bir avantaj olarak gözüküyor." diye konuştu.

Toros, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin pek çok alanda önemli farklılıklara sahip olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İTÜ'nün en önemli özelliği, liseye katkı sağlayacak öğretmenlerin, İTÜ'nün bilim, teknoloji, mühendislik alanındaki bilgi birikimini lisedeki öğrencilerine aktaracak olmasıdır. Dolayısıyla burada okuyacak öğrencilerimiz diğer liselerden bir adım daha önde hayata açılacak. İTÜ'nün, bilgi, birikim ve vizyonunu meslek liseli gençlere, seminerler şeklinde ulaştırması, 'eğitimcilerin eğitimi' şeklinde de zaman zaman gelip meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime katılmaları önemli bir gelişmedir. Diğer liselerimizin de İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki metotlardan kademe kademe faydalanacağını düşünüyorum. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim metodu, ülkemiz için bir dalga hareketidir. Burada elde edilen güzel kazanımlar, peyderpey diğer liselerimize aktarılacak, dolayısıyla diğer liselerimiz de bundan kazanacaklardır."

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 5 yıllık eğitim süreci olduğunu anlatan Toros, "Bir yıl hazırlık eğitimi, İTÜ'nün yabancı diller yüksekokulundaki tecrübeli hocalar tarafından düzenleniyor. Lisemizde, günümüz teknolojik ürünlerinin kullanılmasının yanı sıra artırılmış ve sanal gerçeklik laboratuvarları bulunuyor. Makine, yapay zeka gibi konuların daha genç yaşta çocuklarımıza İTÜ öğretim üyeleri tarafından aktarılması büyük avantaj olarak gözüküyor." dedi.

"Çocuklarımıza öz güven verebilirsek, dünyanın en önemli işlerini yapabilirler"

"Denizcilik", "elektrik-elektronik" ve "bilişim" olmak üzere üç farklı alanda İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapılarını gençlere açacağını aktaran Toros, "Öncelikle bütün öğrencilerin, bu fırsattan hangi şehirde olsun, haberdar olması ve ilgi duyuyorsa bu mesleği ve okulumuzu seçmesi birinci derece önceliklidir. Biz sunduğumuz bütün fırsatlardan bütün öğrencilerimizin istifade etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toros, öğrencileriyle "Dünyanın gidişatı ne yönde seyrediyor ve neler yapmak istiyorlar?" sorularının titizlikle netleştirildiğini ve mesleki araştırmaların yapıldığını belirterek, öğrenciler için yol haritası çizip geleceğin girişimcisi, iş adamları, akademisyenleri, bilim insanları, yöneticileri olmaları hedefiyle gerekli altyapının sunulacağını anlattı.

Öğrencilerin öncelikle kendilerine güvenmelerini ve kendilerine "Yapabilir ve başarabilirim." telkininde bulunmasını öneren Toros, şunları aktardı:

"Öğrencilerimizin, kendilerine bir yol haritası ve bir hedef koyması gerekiyor. Bir akademisyen olarak, çocuklarımıza bir hedef koydurabilirsek, onlara öz güven verebilirsek bütün çocuklarımızın dünyanın en önemli işlerini yapabilecek kabiliyette ve yetenekte olduğuna inanıyorum. Biz burada bu yeteneği aşikar kılıp, kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya, aynı zamanda da çocuklarımızı ve eğitimcilerimizi heveslendirmeye çalışacağız. Mesleklerinde daha yetkin olmaları için İTÜ öğretim görevlileriyle öğrencilerimizi kaynaştıracağız ve ne gerekiyorsa alt yapısını sağlamaya çalışacağız."

"Hayat, sadece akademik başarıdan ibaret değildir"

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin, üniversiteye kolayca geçebileceğini vurgulayan Toros, "Biz öğrencilerimizin üniversiteye rahat bir şekilde girebilecekleri bir ortam oluşturmak, arzu edenlerin erken yaşta hayata adapte olmalarını sağlamak, aranan ara eleman olmak için gerekli altyapıyı oluşturmak ve bütün çocuklarımıza bu vizyonu vermek istiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, anne-babalara da şu önerilerde bulundu: "Ebeveynlere diyorum ki lütfen çocuklarımızın okul seçiminde dikkat edelim, bulunduğumuz il ve ilçelerde rehberlik öğretmenleriyle birebir iletişim halinde olalım. Hayat, sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Bugün ülkemizde eğitimin önündeki en büyük engel, akademik başarıya odaklı olmamızdır. Bütün veliler, öğretmenler ve toplum, akademik başarı ve sınava odaklı bir halde ve bu durum da çocuklarımızın yeteneklerini törpülüyor. Onun için meslek liselerini araştırıp, meslek liseleriyle beraber de akademik başarıyı düşünmeleri gerekiyor."

Denizcilerin sembol eğitim kurumu Ziya Kalkavan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne dönüştürülerek eğitim programına denizcilik harici eğitimleri eklemesi başta okulun eski mezunları, okulun şimdiki öğrencileri ve denizciliğe gönül vermiş insanların tepkisini çekmişti.

Vira Haber