Mavi Vatan’in Gücü Milli Savaş Gemileri, Malezya’da Sahne Alacak

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli platformlara imza atarak, ihracat başarıları yakalayan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli teknolojilerini yurt dışına taşımaya devam ediyor.

STM, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma fuarlarından biri olan, Defence Service Asia (DSA) Fuarı’nda, askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini Güney Asya bölgesi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl 18.’ncisi düzenlenen DSA-2024 Fuarı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan Donanması için suüstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 5 farklı deniz projesini Malezya’da görücüye çıkaracak.

MİLGEM Ailesi ve Milli Denizaltı STM500 Güney Asya’da Boy Gösterecek

STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması’na bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı, STM standında sergilenecek. STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu bir diğer önemli proje, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL) de STM standında yerini alacak.

STM’nin kendi öz kaynakları ile başlattığı, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500, sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu ve sahil güvenlik gemisi CG-3100 fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

KINALIADA Korveti Kuala Lumpur’a Demir Atacak

Öte yandan, STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı ve azami milli sistemlerle donatarak, yüzde 70 yerlilik oranına ulaştırdığı, MİLGEM Ada Sınıfı’nın son gemisi, TCG KINALIADA (F-514) Korveti de, Japonya Seyri liman ziyaretleri kapsamında, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kuala Lumpur’a demir atacak.

STM’nin Vurucu İHA Sistemleri Malezya’da

Taktik mini iha sistemlerinde ise; üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU ile TSK envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakan İHA BOYGA, STM standında sergilenecek.

Güleryüz: Milli Gemilerimizle Asya Pasifik’te İhracat Kapılarını Aralamak İstiyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin milli mühendislik imkânları ile geliştirdiği askeri deniz platformları, taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik ve yazılım projeleriyle, uluslararası arenada dikkat çektiğini belirterek şunları kaydetti:

“30’dan fazla ülkede iş geliştirme ve ihracat görüşmeleri yürütüyoruz. Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere aktararak, ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacak ihracat başarılarına imza atıyoruz. Türk Donanması için geliştirdiğimiz özgün savaş gemilerimiz, Mavi Vatan’da ve uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlarken, Pakistan ve Ukrayna’daki denizcilik projelerimizin yanına yeni ülkeleri de eklemeyi hedefliyoruz. Malezya DSA Fuarında da, özgün tasarım ve modern teknolojiler ile donattığımız askeri gemilerimiz ile yerimizi alacağız. Dost ve kardeş ülke Malezya’nın denizlerdeki tüm ihtiyaçlarını, modern platformlarla karşılayabilecek tecrübe, mühendislik ve teknolojiye sahibiz. Milli gemilerimizle Asya Pasifik’te ihracat kapıları aralamak ve yeni iş birliklerine imza atmayı amaçlıyoruz.”

Vira Haber