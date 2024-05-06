23. Ulusal Denizkızı Kongresi Tüm Denizcilik Sektörünün Dikkatini Çekti

Kongrenin üçüncü gününün açılışı, KeyParts Marine Genel Müdürü M. Kürşat PEKŞEN, Bering Yachts Satın Alma Müdürü Ethem Numan ŞEKER ve BTM Teknik Yedek Parça Satış Koordinatörü Muhterem ŞAHİN’in katılımlarıyla gerçekleşen '‘Gemi İnşaada Tedarik Zinciri’’ adlı panel, Kürşat PEKŞEN moderatörlüğünde yapıldı.

Tedarik zincirini üretici ve tüketici arasındaki alışverişi sağlayan bir ağ olarak tanımlayan PEKŞEN; bu zincirin amacının üretici ve tüketici arasında para akışı, parça iletimi ve bilgi akışı sağlamak olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için önemli bir lojistik destek olması gerektiğini söyleyen Muhterem ŞAHİN, kullanmaya başladıkları ERP sistemi hakkında; depo takip sisteminin yanı sıra kullanılan malzemelerin birçok özelliklerini de belirttiğini ve işlerini oldukça kolaylaştırdığını belirtti.

Pazarlama ve satış arasındaki farkı “Pazarlama, tüm reklam ve tanıtımı içerir ancak satış sonuç olarak müşteriyi eli boş olarak göndermemektir.” sözleriyle tarif eden ŞAHİN, depoda ürünü hazırlayan çalışandan bu satışı taşıyacak şoföre kadar tedarik zincirinin kapsadığı alanları denizci öğrencilere aktardı.

Ethem Numan ŞEKER, tersanede gerçekleşen aşamaları, satın alma süreci içerisinde bulunan ekipman ve malzemelerin alım süresini ve bu süreçte yaşanılan sorunları paylaşarak denizci öğrencilerin akıllarında soru bırakmadı.

TCG Anadolu Projesi’nin satın alma bölümünde bulunduğunu söyleyen PEKŞEN, askeri alanda yaşanan bürokratik aşamaları ve bu aşamaların zorluğunu belirterek ürünün tam zamanında hazır hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde gerçekleşecek olan cezai yaptırımlar hakkında da bilgi vererek panelin sonu cümlelerini söylemiş oldu.

“DEVLETİ TEMSİL EDEBİLECEK KADAR DONANIMLI”

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Departmanı Müdürü Onur YILDIRIM, ‘’Askeriye ve İnsansız Su Altı Araçları’’ panelde tüm meraklı denizci öğrencileri aydınlattı!

Konuşmasına, öğrenci olduğu dönemlerde katıldığı Ulusal Denizkızı Kongresi’ne bugün konuşmacı olarak katılmanın verdiği gururdan bahsederek başlayan YILDIRIM, ARES Tersanesi tarafından inşa edilen ve ihracatı gerçekleşen askeri ve sahil güvenlik tekneleri üzerine bilgi vererek devam etti.

ARES tersanesinin güncel olarak geliştirilmeye devam ettiği “ULAQ” silahlı deniz aracını anlatan YILDIRIM, deniz aracının isminin kadim Türk tarihinde elçilere verilen ‘ulak’ isminden esinlenildiğini aktardı. ULAQ için “Devleti temsil edebilecek kadar donanımlı” olduğu için bu ismi seçtiklerini açıkladı.

İnsansız silahlı deniz araçlarının faydaları, ULAQ platformunun eklenip çıkarılabilir ekipmanlarıyla farklı alanlarda operasyon yapabilecek kapasite ve dizaynda inşa edilişi ve tersanede imalatı devam eden veya bitmiş olan diğer tekneler hakkında bilgi veren YILDIRIM; denizci öğrencileri bilgileriyle aydınlattı.

ARMATÖR PERSPEKTİFİNDEN BAKILDI…

23. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin üçüncü gününde, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan ERGENÇ, Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin ÇINAR ve Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat ER’in katılımlarıyla '‘Denizcilikte Gelecek Yolculuğu: Armatörlük Perspektifi ve Deniz Taşımacılığına Yön Veren Güncel Gelişmeler’’ paneli gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllara göre Türk denizciliğinin ve armatörlüğünün göstermiş olduğu ilerlemenin hızla devam ettiğini ve daha da ileriye taşımak için Türk Armatörler Birliği, kabul etmiş olduğu değerler ışığında akılcı ve kusursuz bir şekilde hedeflerine yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye’de armatörlük değil, gemi işletmeciliği yapıldığını söyleyen ERGENÇ Türk dizilerindeki kötü adamların armatör olmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Armatörlüğün bir patronluk değil, patronaj olduğunu ve gerçek patronun işin kendisi olduğunu dile getiren ER, armatörlerin 7/24 hazır olması gerektiğine değinerek anlık kararlar alabilecek iradeye sahip olunması gerektiğini belirtti.

Küresel gelişmelerden söz eden ÇINAR ise iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşmesini beklediği global bir karmaşa için hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇLER KONUŞULDU!

‘’Deniz Kazalarında Hukuki Süreç ve Kararlar’’ adlı panel, Memişoğlu Kurun Avukatlık Ortağı Av. Nuri Koray Kurun ve İntegra Sigorta ve Reasünrans Brokerliği Sigorta Brokeri Sanem Benli Karaalp eşliğinde yapıldı.

Konuşmasında sigortaların kazalar ile ilişkilendirilmesini ele alan KARAALP, koruma ve tanzim sigortalarını kapsayan durumlar ile sunumuna devam ederken denizci öğrenciler tarafından merak edilen tüm soruları yanıtladı.

KURUN ise, tanzim sigortalarını kapsayan durumlardan bahsederek kaçaklar ve mülteciler konusuna dikkat çekti. Kaçak yolcularla ilgili olan hususların siyasi bir konjektörle ilerleyip hukuki koşulları yerine getirilse bile göç idaresinin inisiyatifi ile işlemin gerçekleştiğini ve bu durumun dünya üzerinde birtakım problemlere yol açtığını belirtti.

ÖĞRETİ YOLCULUĞUNA ÇIKILDI…

Üçüncü günün son paneli ise Akar Group 2. Mühendisi Ahmet Diskot, Türkiye Denizcilik İşletmeleri İlk ve Tek Kadın Kaptanı KPT. Esra Ulutürk Dinç ve DFDS Başmühendisi Aslı Şimşek’in katılımlarıyla “DENİZCİLİKTE YOLCULUK VE ÖĞRETİLER: ZABİTLİK’’ adlı panelde öğrencilerle bir araya geldiler…

‘’Her an kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığına karşı tedbirli ve temkinli olmaya çalışarak, uçsuz bucaksız denizler üzerinde kalan gemilerin sert yüzünü görüp yoluna devam etmek ve gemiyi ulaştırmak zorunda olan yıpratıcı bir mesleğin cesur kahramanlarıdır denizciler.’’ Sözleriyle dikkat çeken DİNÇ, Türk denizci eksikliğini tamamlama şerefine nail olan bir denizci kadın olarak Atatürk’ün Türk kadınını görmek istediği noktaya ulaştırmaya vesile olduğunu ve bununla tarifsiz gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Son olarak kadın erkek fark etmeksizin her daim mavi vatana denizci bir millet olalım diyerek konuşmasını sonlandırırken denizci öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Risk değerlendirmesi konusuna değinen DİSKOT, olabilecek problemlere karşı alınabilecek önlemleri belirleme konusunda işleri epey kolaylaştırdığını belirtti ve gemilerde kesinlikle yapılmasını tasviye edip anlaşılmadığı yerde sorulması gerektiğini söyledi.

Güvenli görülmediği ortamda çalışılmaması gerektiğini, istenilen görevin güvenli olduğu düşünülmüyorsa bunun söylenmesinden çekinilmemesi gerektiğini anlatan ŞİMŞEK, öğrencilere staj sırasında soru sorarak öğrenileceğini dolayısıyla soru sorulması gerektiğine dikkat çekerek denizci öğrencileri cesaretlendirdi.

Vira Haber