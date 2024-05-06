Setur Marinaları, Küresel Denizcilik Endüstrisini Temsil Eden Icomıa’ya Katıldı

Türkiye'nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinaları, denizcilik sektörünü küresel düzeyde temsil eden Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi’ne (International Council of Marine Industry Associations-ICOMIA) ‘daimi üye’ olarak katıldı. Setur Marinaları; yüksek hizmet kalitesi, zengin sektörel deneyimi ve yenilikçi uygulamalarıyla, ICOMIA Marinalar Grubu'nda (IMG) katma değer yaratacak.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, “Deniz endüstrisi alanında ICOMIA gibi lider bir organizasyonun parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektörümüzün gelişimi konusunda küresel düzeyde iş birliğine katkıda bulunacağımız için heyecanlıyız. Bu birliktelikle Türkiye'nin deniz endüstrisindeki rolünü güçlendirmek, sektörümüzün uluslararası platformlarda güçlü bir ses olmasını sağlamak üzere çalışacağız” dedi.

Ulusal denizcilik endüstrisi derneklerini dünya çapında temsil eden ICOMIA, 1966 yılından bu yana küresel standartların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlayarak sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. Organizasyon, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyüyen bir denizcilik endüstrisi yaratmak hedefiyle çalışıyor.

Toplam 5.500 yat bağlama kapasitesine sahip 11 marina ve 1 kara park tesisi işleten Setur Marinaları, sektörünün Türkiye’deki lideri konumunda bulunuyor. Tüm operasyonlarını müşteri memnuniyetini iyileştirme perspektifiyle yürüten şirket, 2018 yılı başında hayata geçirdiği 'Zincir Marina Programı' ile müşteri sadakatinde her yıl önemli bir artış sağlıyor.

Setur Marinaları ayrıca sürdürülebilirlik ve dijitalleşme uygulamalarıyla global çapta adından söz ettiriyor. 2050 itibarıyla net sıfır sera gazı hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirirken, yeşil teknolojilere öncelik vererek karbon ayak izini azaltmak ve deniz ekosistemini korumak üzere çalışıyor.

Setur Marinaları, Türkiye'deki öncü konumunu daha da güçlendirerek uluslararası marina yönetimi ve marka hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Vira Haber