Mavi Vatan’ın İnsansız Neferi Deniz Testlerinde

Tanıtımının ardından 6 ay içinde deniz testlerine başlayan STM NETA’nın öncelikli harekât görevi Türk Donanması’nda mayınların tespit edilmesi olacak.

Türkiye’nin askeri denizcilik alanındaki lider mühendislik firması STM, denizcilik yetkinliklerini, otonom kabiliyetlerini ve komuta kontrol mühendisliğini birleştirdi ve kendi öz kaynaklarıyla milli insansız otonom sualtı aracını geliştirmeye başladı. Mavi Vatan’da derinliklerin koruyucusu olacak, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı Projesi “STM NETA”nın ilk gösterimi, 22 Ekim 2024 tarihinde SAHA EXPO Fuarı’nda gerçekleştirdi.

Mavi Vatan’la Buluştu, İlk Sözleşmesi İmzalandı

Ailenin ilk üyesi olan STM NETA 300 yoğun süren çalışmalarla, tanıtımından birkaç ay içinde havuz testlerini başarıyla tamamladı ve deniz testleri aşamasına geçti. STMNETA, deniz testleri için Mavi Vatan’la buluştu. Türkiye’nin milli İOSA’sı, Akdeniz’de yapılan deniz testlerinde tam not aldı. İlk yurt içi satış sözleşmesini de yakın zamanda imzalayan STM NETA’nın öncelikli harekât görevi mayınların tespit edilmesi olacak.

“Türk Donanması’nda Görev Yapacak”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM’nin askeri denizcilik ve otonom sistemler alanında Türkiye’nin öncü şirketi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Deniz mühendisliği, otonom ve komuta kontrol kabiliyetlerimizi birleştirerek, Mavi Vatan’a armağan ettiğimiz milli insansız otonom sualtı aracı ailemizin ilk üyesi STMNETA300’ün deniz testleri başarıyla devam ediyor. Havuz testlerinin ardından, gerçekleştirdiğimiz deniz testlerinde; tüm sensör, kamera ve otonom seyir denemelerimizi başarıyla tamamladık ve sistemin performans testleri aşamasına geçtik. STM NETA 300, öncelikli Türk Donanması’nda mayınların tespit edilmesinde görev alacak.

STMNETA 300 ile başladığımız bu önemli yolculuğu, gelecekte daha büyük ve derin su operasyonları yapabilen orta ve büyük sınıf insansız sualtı araçları ile genişleteceğiz. Bu alanda geliştirdiğimiz teknolojilerle, sualtı güvenliğinden mayın tespitine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek insansız sistemler üreteceğiz. STM NETA ailesinin, Mavi Vatan’daki caydırıcılığımızı artıracağına; dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilerek uluslararası başarılara imza atacağına inanıyoruz.”

300 metre derinliklerde 24 saat görev süresi

a“STM NETA” Ailesinin ismi, bir bahriye tabiri olan ve düzgün, emniyetli ve her zaman hazır anlamlarına gelen NETA’dan geliyor. STM mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, İnsansız Otonom Sualtı Aracı “STM NETA 300”, bu ailenin ilk üyesi.

Kompakt yapısı ve esnek, modüler tasarımı ile iki kişi tarafından taşınabilen STM NETA 300’ün yerli ve milli tasarımı, 300 metre derinliğe kadar görev yapabilme kapasitesine sahip. Azami 5 deniz mili sürate çıkabilen STM NETA 300, 24 saate kadar görev yapabilecek batarya ile donatıldı. Milli İOSA, 300 metre derinlikte Mayın Karşı Tedbir (MKT) Harekatına katkıda bulunacak. Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayacak milli İOSA, kullanıcının mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesini, sınıflandırmasını ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Aracın, daha geniş bir tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük elde etmek için de sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu da bulunuyor.

Mavi Vatan’da Derinlikler Ona Emanet

Her çeşit suüstü platformundan atılabilen ve hızlı şekilde görev bölgesine sevk edilebilen STM NETA 300, ayrıca geniş bir alanı tarayarak arama ve kurtarma (AK) harekatına da yoğun katkı sağlayabiliyor. Yandan tarama sonarı ve hassas navigasyon sistemleri ile hedeflerin ve sualtı batıklarının tespitinde yüksek doğrulukta veri elde edebiliyor. STM NETA 300, 70 kg'lık temel konfigürasyondan 85 kg'ye varan farklı ve dayanıklı konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

Hem Askeri Hem Sivil Kullanım

STM NETA 300 gelişmiş modüler tasarımı sayesinde hem sivil hem de askeri olarak geniş bir kullanım sağlıyor. Askeri Harekat olarak; istihbarat, keşif, gözetleme ve hızlı çevre değerlendirmesi, denizaltı savunma harekatı, patlayıcı maddelerin imhası, liman savunmasını destekleyen STM NETA 300, sivil kullanımda ise; deniz tabanı ve çevresel değerlendirme, boru hatları inceleme ve gözlemi, jeofizik araştırma ve gözlemi, deniz üstü yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi ve deniz arkeolojisi gibi alanlarda görev yapabiliyor.

Vira Haber