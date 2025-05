DFDS, Gerçekleştirdiği 10.000’inci Seferiyle Türkiye’nin Küresel Ticaretine Güç Katıyor

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcileri bir araya geldi. Bu özel gün, DFDS'nin uluslararası lojistikteki önemli rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Deniz taşımacılığının ve lojistik sektörünün öncü firması DFDS, 10.000’inci seferini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. 2018 yılından bu yana Türkiye ile Avrupa arasında köprü kuran DFDS, 19 gemilik filosu ve 1.000’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. Intermodal taşımacılıkta sunduğu entegre çözümlerle lojistik süreçlerde verimli ve güvenilir taşımacılık hizmetleri sunan şirket, Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabetçiliğine de katkı sağlıyor.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz; Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından kilit bir geçiş noktası olarak ekonomik ve politik dengeleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesi için Bakanlığımızca başka önemli adımlar da atıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı ağustos ayında karayoluyla taşınan yüklerin denizyoluna aktarılmasının desteklenmesi hakkındaki yönetmeliğimizi yürürlüğe koyduk. Bu yönetmelik ile limanlarımız ve diğer ülke limanları arasında Ro-Ro/Ro-Pax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya kapasitesi %50 artırılan mevcut hatlarda kullanılacak gemilere destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, düzenli sefer yapan Türk Bayraklı Ro-Ro gemilerinin donatanlarına, geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi başına 2 dolar; Türk bayraklı Ro-Pax gemilerinin donatanlarına ise her 10 deniz mili için yük birimi başına 3 dolar ödeme yapıyoruz. Sefer mesafesi 20 deniz milinin altında olan Türk bayraklı gemilerin donatanlarına ise yük birimi başına 20 ABD doları destek veriyoruz. Ayrıca, bayrak ayrımı gözetmeksizin teşvikten faydalanan Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin kılavuzluk ve römorkaj ücretleri de bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yine bu teşviklerin somut bir örneği olarak, 1280 deniz mili uzunluğundaki İzmir-Sete (Fransa) hattı bakanlığımızın destekleriyle hayata geçti. Bu hat için hat operatörü yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaparken, bakanlık olarak biz de taşınan yük birimi, kılavuzluk ve römorkaj destekleriyle 25 milyon lira teşvik sağladık. Bu desteklerimiz, söz konusu yatırımın yaklaşık %21’inin devlet tarafından karşılandığını göstermektedir. Toplamda 28 Ro-Ro hattı güzergahımız var ve 2024 yılında yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarımızda 706 bin 387 araç taşıdık. Türkiye-İtalya arasındaki 10.000’inci Ro-Ro seferi, sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerimizin bir başlangıcıdır. Hedefimiz, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası sularda daha fazla dalgalandırmak, denizcilik sektörümüzü dünyanın liderleri arasına taşımak ve küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirmektir.”

Etkinlikte ayrıca DFDS Global CEO’su Torben Carlsen, Türkiye’nin stratejik konumunun DFDS için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Türkiye’deki faaliyetlerimizi sadece büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda burayı uzun vadeli yatırımlarımız için önemli bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Türk ihracatçısına daha fazla destek sunmak adına yeni hat ve gemi yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyoruz.”

1 milyon ünitenin üzerinde taşıma ile dış ticarete katkı sağlıyor

2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği 1 milyon üniteden fazla taşıma ile DFDS, Türkiye’nin ihracatını ve dış ticaret performansını destekleyen stratejik bir aktör konumuna geldi. DFDS Akdeniz İş Birimi, yüksek taşıma kapasitesi ve güvenilir operasyonlarıyla ihracatçıların ve lojistik sektörü paydaşlarının öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi; “10.000’inci seferimizi tamamlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, sadece güçlü teknolojik altyapımız ve geniş filomuzla değil, aynı zamanda özveriyle çalışan ekiplerimiz ve bize güvenen müşterilerimizle mümkün oldu. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. 14 Türk bayraklı gemimizle ve Türk denizcilerle verdiğimiz hizmet ile Türkiye’nin denizcilik alanındaki yetkinliğini küresel pazarlarda sergiliyoruz. Türkiye’ye yaptığımız yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek; bu ülkenin stratejik konumundan ve insan kaynağından aldığımız güçle daha da büyüyeceğiz.”

Büyüyen kapasite, artan katma değer

DFDS, Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaygın operasyon altyapısıyla hizmet sunuyor ve ülkeyi küresel pazarlara bağlıyor. Türkiye'deki Pendik (İstanbul), Martaş (Tekirdağ), Yalova, Alsancak (İzmir) ve Mersin limanlarından faaliyet gösteren şirket, İtalya’daki Trieste ve Bari, Fransa’daki Sète ve Marsilya, Yunanistan’daki Patras ile Mısır’daki Dimyat ve Tunus’taki bağlantı noktalarıyla operasyonlarını sürdürüyor. Ayrıca Avrupa içindeki demiryolu bağlantıları sayesinde Wels, Bettembourg, Köln ve Duisburg gibi önemli lojistik merkezlerine de entegre erişim sağlıyor. DFDS, denizyolu taşımacılığı ile tren bağlantılı intermodal çözümleri birleştirerek Türk firmalarını Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına bağlıyor.

Türkiye'deki denizyolu ile ihracat çıkış noktalarında kendi ekibi ve operasyonlarıyla hizmet vererek sektörde fark yaratan DFDS, 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2.000 sefer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Vira Haber