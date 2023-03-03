Meclis Toplantısı Deprem Gündemiyle Yapıldı

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen meclis toplantısı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak başladı.

Ardından Oda Meclisi'nin “2.2.2023 tarih ve 4 Sayılı Toplantı Zabıtları, 2022 Yılı Bilançosu ve Kesin Hesabı, 2023 Ocak Ayı Mizanı, Deprem Yardımları İçin İhtiyat Kullanımı ve İnsani Yardım Taşıyan Gemilerin Oda Ücretlerinden Muaf Tutulması” konuları görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

"Acıyı unutmamız mümkün olmayacak"

Meclis konuşmasına Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketini değerlendirerek başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen iki büyük depremde, Avrupa’nın birçok devletinden daha büyük bir alanda, 13,5 milyondan fazla insan etkilendi. Asrın Felaketi olarak tanımlanan doğal afetle sarsıldığımız Şubat ayını geride bırakırken, bu büyük felaketin acısını yüreğimizde derinden hissediyoruz. Şüphesiz uzunca bir süre yaşadığımız büyük acıyı unutmamız da mümkün olmayacak” dedi.

Deprem haberi duyulduktan hemen sonra devlet - millet el ele vererek, seferber olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası’nın da ilk günden itibaren Şubeleriyle birlikte bölge halkının yaralarını sarmak, derdine derman olmak için büyük gayret gösterdiğini anlattı.

Deprem yardımları kapsamında; konteyner, çadır, seyyar tuvalet ve jeneratör, elektrikli ısıtıcı, çadır sobası, mutfak tüpü, uyku tulumu, battaniye, yorgan, giyim, temizlik ürünleri ve içme sularına kadar birçok ürünü, 29 tır ile deprem bölgesine ulaştırdıklarını kaydeden Tamer Kıran, İskenderun’da, yemek hizmeti veren bir aşevi oluşturduklarını, ilk etapta 20 günlük ihtiyacı karşılamak üzere gıda maddesini gönderdiklerini ve göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Denizcilik sektörünün de tüm imkanlarıyla bölgeye yardıma koştuğunu belirten Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası üyesi olan kişi ve firmalarca onlarca geminin deprem bölgesine iş makinesi, insani yardım malzemesi, yaşam konteyneri taşıdığını, depremzedeleri bölgeden tahliye ettiğini kaydederek, yardım çalışmalarına duyarlılık göstererek, var gücüyle destek ve katılım sağlayan denizcilik camiasına teşekkür etti.

İskenderun Şubesinin Durumu

Deniz Ticaret Odası Yönetimi olarak büyük deprem felaketinin yaşandığı Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde 19 Şubat Pazar günü incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Tamer Kıran, felaketin boyutlarını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını, İskenderun’da birçok binanın yıkıldığını veya hasarlı olduğunu, yerinde durduğu görülen binaların birçoğunun da yıkılması gerektiğini kaydetti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube binasına ilişkin yapılan hasar tespit raporunda, binanın güçlendirme, zemin iyileştirilmesi veya yeniden yapılmadan kullanılması önerilmediğini belirten Tamer Kıran, “19 Şubattaki ziyaretimizin ertesi akşamı meydana gelen 2 deprem sonrasında binamızın daha fazla zarar görmüş olabileceği de maalesef muhtemeldir. Hal böyleyken şartlar oluştuğunda yeni bir şube binası inşa etmemiz gerektiği kanaatinde olup, süreç içerisinde bu konuda sizlere bilgi vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Deprem sonrasında İMEAK Deniz Ticaret Odası hizmetlerinin İskenderun Liman Başkanlığı bahçesinde bulunan ve tek katlı bir binada geçici olarak sürdürüldüğünü belirten Tamer Kıran, bununla birlikte aynı yerde ihtiyacı olan üyelere de ofis gibi kullanabilecekleri, iş yapmalarına imkan sağlayabilecek büyükçe bir oda da tahsis ettiklerini söyledi.

Tamer Kıran, İskenderun’da oluşturdukları aşevinin ihtiyaç olduğu görüldüğü sürece açık tutulacağı ve gerekli gıda tedarikini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Türk İş Dünyası Konut Seferberliğini Destekliyoruz

Gelinen noktada deprem bölgesinde evlerini yitiren insanlarımızın güvenle oturabilecekleri kalıcı konutlara kavuşturmanın ülkemizin geleceği açısından önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu belirten Tamer Kıran, bu devasa boyuttaki sorunun çözümüne katkı sağlamak için Ticaret Bakanlığı ve TOBB öncülüğünde ülkedeki tüm oda ve borsaların organizasyonu ile “Türk İş Dünyası Konut Seferberliği” başlatıldığını hatırlattı.

Tamer Kıran, “Oda olarak tüm kaynaklarımızı, üyelerimizin de destekleriyle birleştirmek, var gücümüzle bölge insanına yardım elimizi uzatmak amacıyla bu kampanyada mümkün olduğunca çok sayıda bina veya konut yapımına maddi katkı sağlayarak güçlü bir şekilde yerimizi almak istiyoruz. Bu konuda üyelerimize gerekli çağrıları yaptık” dedi.

Olası İstanbul Depremine Hazırlık

Türkiye’deki deprem gerçeğine ve İstanbul’u büyük ölçüde etkileyecek Marmara Denizi kaynaklı deprem riskine dikkat çeken Tamer Kıran, İstanbul’un ekonomik potansiyeli hakkında rakamlar vererek, şunları söyledi: “Hal böyleyken İstanbul’da gerçekleşecek depremin yaratacağı yıkıcı etkinin büyüklüğü ülkemizin geleceği için de kritik bir önem taşıyor. Bu çerçevede deprem öncesi hazırlıkları çok güçlü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Halihazırda tespiti yapılmış binlerce sorunlu binaların yıkılması, güçlendirilmesi, enerji ve iletişim olmak üzere altyapının güçlendirilmesi, farklı plan ve alternatiflerin önceden hazır olması son derece önemli görünüyor. Olası deprem senaryolarında karayollarının yüzde 30’nun kullanılamaz hale geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle deniz tahliye noktalarının iyi belirlenmesi, limanların güçlendirilmesi tahliye açısından büyük bir önem arz ediyor. Sonuç itibarıyla tüm sektörlerin mevcut durum analizini çok iyi yapması, arkasından risk analizi ve iyileştirme çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Sektörler arası iş birliği ve kapasite geliştirme de ön hazırlığın önemli bir parçasını oluşturuyor.”

Tamer Kıran’dan Suat Hayri Aka’ya Destek Açıklaması

Şubat ayında sektörü ilgilendiren önemli gelişmelere de değinen Tamer Kıran, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ve bağlısı Yönetmelikte yapılan değişiklikle 1 Ocak 2023 itibarıyla Deniz Turizmi Araçlarından Turizm Payının kaldırıldığını, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Deniz Turizmi Tesislerinden alınacak turizm payının da binde 5’e indirildiğini söyledi.

Şubat ayında BM Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olan Büyükelçi Sayın Suat Hayri Aka’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye’nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği adayı olarak gösterildiğini büyük memnuniyetle öğrendiklerini belirten Tamer Kıran, Sayın Suat Hayri Aka’nın, Temmuz ayında gerçekleştirilecek seçimlerde göreve gelmesini canı gönülden desteklediklerini ve tüm güçleriyle yanında yer alacaklarını bildirdi.

Meclis toplantısında, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Deprem Sonrası Ekonomide Görünüm” konulu sunum yaptı.

Vira Haber