Sanmar Tersanelerinde, Dev Proje LNG Kanada'da Çalışacak Römorkörlere İsim Verilecek

Sanmar Altınova'da inşası tamamlanmak üzere olan iki adet römorkör ile Sanmar Tuzla Tersanesi’nde inşa edilmekte olan ve alanında çığır açacak 3 adet Full Elektrikli Römorkör, Haisla Nation ve Seaspan ortaklığı olan HaiSea Marine için üretilmektedir.

Çevre dostu bu 5 römorkör, LNG Kanada’nın Kitimat British Columbia’daki yeni ihracat tesisinde, LNG taşıyan gemilere eskortluk ve römorkörcülük hizmeti verecek.

İsim verme etkinliği düzenlenecek olan iki adet Duel Fuel LNG Eskort römorkörler; Robert Allan Ltd’nin RAstar 4000DF tasarımı temel alınarak inşa edilmiş olup, tamamlandığında Kanada’nın batı yakasının en güçlü ASD eskort römorkörü olarak dünyanın en yüksek performanslı römorkörleri arasındaki yerini alacak.

40 metre uzunluk ve 100 tondan fazla çekme gücüne sahip bu etkileyici römorkörler, eskort hizmetinde zorlu koşullarda yaklaşık 200 ton kadar kuvvet sağlayabilecek. Operasyonlarının önemli bir kısmında ana yakıt olarak LNG kullanacak ve benzer güç klasmanındaki dizel motorlu römorkörlere kıyasla emisyonu önemli derecede azaltacaklar.

28 metre uzunluk ve 6102kWh gibi dev bir akü kapasitesi ile 65+ ton çekme gücüne sahip olacak ElectRA 2800SX Full Elektrikli Römorkörler de sadece batarya gücü kullanımı ile gemilerin limana yanaşma ve limandan ayrılma operasyonlarını sağlayacaklar.

Römorkörlerin, Kitimat bölgesinin temiz ve zengin hidroelektrik kaynaklarının da etkisiyle elektrikli liman römorkörlerinin operasyon aralarında limana yanaşarak, özel olarak tasarlanan şarj istasyonlarında şarj edilebilmesi sıfır emisyon hedefini başarıyla gerçekleştirecektir.

Sanmar, daha temiz ve daha yeşil bir römorkörcülük sektörünün yaratılmasına liderlik etmekten gurur duymakla beraber, römorkörcülükte çevre dostu ve düşük/sıfır emisyonlu bir geleceğe atılacak olan bu önemli adıma katılımınızdan memnuniyet duyacaktır.