MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı Yapıldı

Çanakkale, Türkiye - AB Sivil Koruma Teşkilatı'nın yönetiminde ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"nda Türkiye'nin acil müdahale kapasitesi test edildi. AFAD Başkanlığı tarafından yönetilen tatbikata NENE HATUN acil müdahale gemisi, KIYEM-1 ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları da katıldı. Tatbikatta, Türkiye'nin acil müdahale ve tıbbi saha operasyonlarındaki hazırlık ve koordinasyon yetenekleri denendi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada;

'AB Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve AFAD Başkanlığı’nca gerçekleştirilen “MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı"nda NENE HATUN acil müdahale gemimiz, KIYEM-1 ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzla yer aldık.'

ifadelerine yer verildi.

Vira Haber