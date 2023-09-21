D-Marın Kullandığı Elektriğin %71’ini Kendisi Üretecek

Seçkin marinaları bünyesinde barındıran D-Marin, sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında Türkiye ve Hırvatistan’daki beş marinasıyla başlayarak 1,7 milyon euro değerinde bir güneş paneli ağı kurmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Karadağ, Hırvatistan, İtalya ve İspanya’da toplam 20 marina işleten D-Marin, enerjide kendi kendine yeterli hale gelmek amacıyla yenilenebilir kaynaklara yaptığı mevcut yatırımları artırmak için güneş panellerinden faydalanacak.

İlk aşamada halihazırda Hırvatistan’ın Borik, Mandalina ve Dalmaçya marinalarında kurulumu tamamlanan güneş panellerine yönelik çalışmalar, D-Marin’in Türkiye’deki marinalarından Didim ve Turgutreis’te devam ediyor. Yılda 4,9 GWh, yani 1.345 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer enerji üretecek güneş panellerinin, D-Marin’in ilgili beş marinadaki toplam enerji tüketiminin %71’ini karşılayarak şirketin bu iki bölgedeki karbon ayakizini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou’nun konuyla ilişkin açıklamaları şu yönde: “Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) stratejimiz, tüm faaliyetlerimizin özünü oluşturuyor. Güneş enerjisine yaptığımız bu yatırım, karbon ayakizimizi sürekli olarak azaltma yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil etmenin yanı sıra Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) yolundaki taahhüdümüzde de bir sonraki aşamayı işaret ediyor.

Güneş enerjisi santrallerinin yenilenemeyen kaynaklardan elde edilen enerji miktarında önemli bir azalma sağlayacağının farkındayız. Bu sayede, seçkin marina hizmetleri vermeye devam ederken yuvamız dediğimiz muhteşem yatçılık destinasyonlarını etkin şekilde koruyabileceğiz. Kendi kendine yetebilen bir marina ağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda 20 D-Marin marinasının tamamında güneş panelleri kuracağız.”

Güneş paneli yatırımları projesi, D-Marin’in ÇSY stratejisinin ve bugünün ve gelecek nesillerin sürdürülebilir marinalarını yaratma vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. D-Marin’in ÇSY denetimlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan ve işletme sürdürülebilirliği alanında küresel otorite kabul edilen Ecovadis, D-Marin’i çevresel uygulamalar açısından global seviyede eğlence şirketleri arasında ilk %30’da gösteriyor.

Vira Haber