Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri Yenilendi
Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, değişimi yapılarak denizcilerin hizmetine sunuldu.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, seyir yardımcıları modernizasyonu kapsamında değişimi yapılarak denizcilerimizin hizmetine sunuldu."
Vira Haber
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Etiketler : Rumeli Balıkçı Barınağı, Mendirek Feneri
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