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Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri Yenilendi

Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri Yenilendi

Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, değişimi yapılarak denizcilerin hizmetine sunuldu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Rumeli Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, seyir yardımcıları modernizasyonu kapsamında değişimi yapılarak denizcilerimizin hizmetine sunuldu."

 

Vira Haber

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