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MED URLA Gemisi Türk Bayrağına Geçti

MED URLA Gemisi Türk Bayrağına Geçti

Medlog Gemicilik A.Ş. tarafından işletilmek üzere Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.

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Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre MED URLA gemisi Türk bayrağına geçti. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre;

'847 TEU kapasiteli 131 metre boyundaki MED URLA gemisi, Medlog Gemicilik A.Ş. tarafından işletilmek üzere Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'

İfadelerine yer verildi.

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Vira Haber

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