MED URLA Gemisi Türk Bayrağına Geçti
Medlog Gemicilik A.Ş. tarafından işletilmek üzere Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti.
A+A-
Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre MED URLA gemisi Türk bayrağına geçti. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre;
'847 TEU kapasiteli 131 metre boyundaki MED URLA gemisi, Medlog Gemicilik A.Ş. tarafından işletilmek üzere Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'
İfadelerine yer verildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 150 defa okunmuştur
Etiketler : MED URLA, Gemi, Medlog Gemicilik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.