Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre MED URLA gemisi Türk bayrağına geçti. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre;

'847 TEU kapasiteli 131 metre boyundaki MED URLA gemisi, Medlog Gemicilik A.Ş. tarafından işletilmek üzere Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.'

İfadelerine yer verildi.

Vira Haber