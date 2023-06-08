Deniz Tutkunlarının Beklediği Fuarın Tarihi Güncellendi

Daha önce 7-11 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan CNR Avrasya Boat Show, fuar takvimini revize ederek yeni tarihini 14-18 Haziran olarak duyurdu.

Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 17. kez kapılarını açacak olan CNR Avrasya Boat Show ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "CNR Avrasya Boat Show Yenikapı fuarımız İstanbul Valiliği'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Final-İstanbul etkinliği için 8-12 Haziran tarihleri arasında ilgili bölgeler özelinde yayınlamış olduğu bildiride, 'güvenlik önlemleri sebebi ile etkinlik yasağı' kararına istinaden ileri bir tarihe alınması konusunda tarafımıza talep gelmiştir. Gelen talep değerlendirilmiş ve fuarımızın tüm sektör paydaşlarının değerli fikirleri alınarak 14-18 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir."

En iddialı modeller görücüye çıkacak

Fuar, katılımcıları için yepyeni iş fırsatları yaratacak, stokları tüketmeye ve yeni siparişler almaya olanak tanıyacak. 2023 model teknelerin de görücüye çıkacağı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri deniz tutkunlarına görücüye çıkacak.

Deniz tutkunları sezon başında yeni modeller, denizcilik konusunda en son üretilen araç gerek ve modelleri görme ve bilgi almak şansını bulacaklar. Deniz sektöründe kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği fuarda, her bütçeye göre tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar ilgi odağı olacak.

CNR Avrasya Boat Show, denizcilik sektörünün en güncel trendlerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere her bütçeye uygun ürün ve hizmet sunarken, katılımcı firmalara da yeni iş ortaklıkları kurma, stoklarını eritme, yeni siparişler alma ve uluslararası ticaret anlaşmalarına imza atma fırsatı sunacak.

Vira Haber