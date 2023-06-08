Çin, Dünyanın En Güçlü Gemi Radarını Yapıyor

South China Morning Post'un haberine göre, Çince yayımlanan "Elektrik Makineleri ve Kontrol" dergisinde yapım aşamasındaki radar sisteminin özelliklerine yer verildi.

Çin'in Harbin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Sun Donyang'ın öncülük ettiği araştırmacılar, gemi radar sisteminin 4 bin 500 kilometre öteden ateşlenen güdümlü füzeyi tespit edebilecek, 3 bin 500 kilometre menzildeki çoklu hedefleri takip edebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Radar sisteminin Çin anakarasından Avustralya'nın kuzeyine ve ABD'nin Pasifik'teki Guam üssüne kadar uzak mesafede tespit ve takip kabiliyeti sağladığına dikkati çeken araştırmacılar, bunun Çin Deniz Kuvvetlerine büyük avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

Araştırmacılar, elektrikli motorlara sahip yeni nesil savaş gemilerine monte edilmek üzere hazırlanan sistemin ilk örneğinin halihazırda yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

Mevcut teknolojide çoğu savaş gemisindeki radarlar birkaç yüz kilometre menzile sahip bulunuyor. Bunun sebebinin yüksek kapasitedeki radarların büyük miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duyması olduğu belirtiliyor.

Çinli araştırmacılar, "etkin aşamalı dizilim" adını verdikleri yeni radar yapısı ile bu sorunu çözdüklerini ileri sürüyor.

On binlerce alıcı-verici biriminden oluşan sistemde, her bir birimin bağımsız bir radar gibi sinyal alıp verebildiğini belirten araştırmacılar, birlikte çalıştığında bu birimlerin 30 megavata kadar güçte elektromanyetik sinyal titreşimi oluşturabildiği, bunun herhangi bir geminin taşıyabileceği elektrik gücünün ötesinde bir etki sağladığına işaret etti.

Kaynak: Ekonomim.com