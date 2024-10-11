Medkon Group, 5 Yeni Gemi Yatırımıyla Filosunu Güçlendiriyor

Şirket, bu yatırımla sektördeki rekabet gücünü artırırken, sunduğu hizmetlerde kalite ve yeniliği ön planda tutmayı amaçlıyor.

Medkon Group'tan yapılan açıklamada, sadece gemi sayısını artırmakla kalmayıp, inovasyon ve dijitalleşme projelerine de ağırlık verildiği belirtildi. Teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde süreçlerin hızlandığı ve müşterilere daha etkin çözümler sunulduğu vurgulandı.

Şirket, büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ifade ederken, sundukları güvenilir ve kesintisiz hizmetle sektördeki en dikkat çekici oyunculardan biri olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Medkon Group, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, "Yönümüz Sizsiniz" mottosuyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada ayrıca, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür edilirken, şirketin inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla kalite standartlarını her geçen gün daha da yükselttiği kaydedildi.

Vira Haber