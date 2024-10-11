TOBB Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu’nun yanı sıra, TOBB Türkiye Denizcilik, Karayolu Yolcu Taşımacılığı, Sivil Havacılık, Ulaştırma ve Lojistik Meclisleri temsilcileri ile sektörün sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar da yer aldı. Toplantıda, özel sektörün afet lojistiği konusunda yapabileceği çalışmalar ve katkılar tartışıldı.

Vira Haber