TOBB Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi
TOBB Afet Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın başkanlığında, 10 Ekim 2024 Perşembe günü TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.
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Toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu’nun yanı sıra, TOBB Türkiye Denizcilik, Karayolu Yolcu Taşımacılığı, Sivil Havacılık, Ulaştırma ve Lojistik Meclisleri temsilcileri ile sektörün sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar da yer aldı. Toplantıda, özel sektörün afet lojistiği konusunda yapabileceği çalışmalar ve katkılar tartışıldı.
Vira Haber
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Etiketler : TOBB, Afet Lojistik, Kurul Toplantısı, Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası
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