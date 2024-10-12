Gemi Brokerleri Derneği’nin Yeni Başkanı Onur Türkeş Oldu

Türkeş, koltuğu İsmail Şahin’den devralırken, Gemi Brokerleri Derneği tarihindeki en genç başkan unvanına da sahip oldu.



Türk denizcilik sektörünün önemli STK’larından biri olan Gemi Brokerleri Derneği’nde seçim heyecanı yaşandı. İstanbul’da düzenlenen genel kurulda iki yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını sürdüren İsmail Şahin yeni dönemde aday olmayınca, Onur Türkeş seçime tek aday olarak girdi.

Geçmiş dönem faaliyet raporunun sunumu yapan İsmail Şahin konuşmasında yeni yönetime desteklerini bildirirken, “Derneğimizin 6. Dönem Yönetim kurulu olarak mesleğimizin itibarını ve değerlerini korumak ve geliştirmek için derneğimiz adına elimizden gelen tüm gayreti, yönetim kurulumuz ve üyelerimizin inanılmaz desteğiyle göstermiş olduk. Bu süreçte ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, denizciliğimizi ve Gemi Brokerliği mesleğini daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştığımıza yürekten inanıyorum” sözlerini kullandı.



Şahin’den ‘Genç’ Yönetime Destek

Şahin dernek adına elde edilen başarılara değinirken, 6. kez rekor katılım ile düzenlenen Bosphorus Shipbrokers' Dinner etkinliğine dikkat çekti. Şahin, “Görevimizi devralacak olan genç ve dinamik yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Onların da aynı inanç ve kararlılıkla derneğimizi ve mesleğimizi bir adım daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

İsmail Şahin’in konuşmasının ardından, derneğin 2023 ve 2024 yılları gelir ve gider hesaplarının sunumu yapıldı ve onaylandı. Ayrıca önümüzdeki dönem için başta derneğin mülk edinmesi olmak üzere yeni yönetime yetki verildi.



Yapılan genel kurulda söz alan Yeni Başkan Onur Türkeş, yaptığı konuşmada önceki dönemde yapılanlar için teşekkürlerini iletip yeni dönemde aday olarak neler yapılacağından bahsetti.



Türkeş, “Dayanışmamızın en güzel örneklerinden birini sergilediğimiz bu anlamlı günde, birlikte daha güçlü adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bugünden itibaren, derneğimizin misyonunu daha da ileriye taşıma sorumluluğunu üstlenirken, sizlerin güvenine layık olmak ve önceki yönetim kurullarının başarıyla temsil ettiği bayrağı daha da ileriye taşıma kararlılığıyla karşınızdayız. Yönetim anlayışımız net olarak; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf ve yenilikçi olacaktır” ifadelerini kullandı.



Yeni Yönetimden Hatıra Ormanı Projesi

Onur Türkeş yeni dönemde karar alma süreçlerindeki katılımcılığı artırmak için yeni yönetimin yapacaklarından bahsederken, gelecek dönemde de Atatürk’ün çizdiği yoldan yönetim olarak ayrılmayacaklarını belirtti.



Yeni Başkandan Yeni Projeler

Genel Kurul’da önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri anlatan Onur Türkeş; sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki projelerinden öne çıkan üç başlığı salondakilerle paylaştı.

Türkeş, katılımcılığı artırmak adına anket sistemini düzenleyeceklerini, üyelerin piyasa bilgilerine ulaşabilecekleri bir uygulama tasarlayacaklarını ve de Gemi Brokerleri Derneği adına bir hatıra ormanı kuracaklarını söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından Onur Türkeş’in Genel Kurulda sunduğu yeni yönetim listesi salondakilerin tam desteğini alıp yapılan oylamada yeni yönetim kurulu olarak seçilmiş oldu. Genel Kurul salonda bulunanların birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Yönetim Kurulu listesi

Asil:

Onur Türkeş

Serhan Özcan

Murat Hılkın

Nevzat Sonay Üler

Öner Dandin

Yanay Germen

Ender Demirtabak

Yedek:

Victoria Kıran

Engin Koçak

Eftihia Mesounte Tasimoglou

Deniz Ergin

Fatma Berrak Çimen Türkeri

Denetleme Kurulu listesi:

Asil:

- Orhan Semih Dinçel

- Seden Öztorun Çarklar

- Adem Nezih Manavoğlu

Yedek:

- Zeynep Pınar Kalkavan Şesel

- Şinasi Onur

- Hasan Aziz Ertan