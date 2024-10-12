Esenyel Partners ‘Deniz Hukuku’ Avukatları Dümen Başına Geçti

Denizcilik hukuku alanında ülkemizin öncü hukuk ofisi Esenyel Partners, sektördeki uzmanlığını pekiştirmek ve müvekkillerine daha etkin hizmet sunmak amacıyla Ekol Denizcilik Eğitim Kursu’nda dümen başına geçti.

Özellikle deniz hukuku alanında çalışan avukatlarına yönelik simülatör destekli özel bir eğitim programı organize eden Esenyel Partners, yaşanabilecek olası denizcilik kazaları ve hukuki vakaları gerçeğe en yakın şekilde canlandırılarak, avukatlarının bu tür davalarda hassasiyet teşkil eden durumları deneyimlemelerini amaçlıyor.

Ekipleri bünyesinde kaptan danışmanlarından da teknik olarak destek alan Esenyel Partners, teorik eğitimler kadar, somutlaştırılmış ve pratiğe yansıtılmış olay incelemelerinin de kurum içi gelişimde önemine vurgu yapıyor.

Eğitim kapsamında, denizcilik kazaları ve hukuki süreçlerde karşılaşılan gemi kazaları, çatmalar, karaya oturma ve denize adam düşmesi gibi olaylar, gemi simülatörlerinde gerçeğe en yakın şekilde simüle edildi.

Bu anlayışla, denizcilik hukukunun teknik detaylarına hakimiyeti artırarak, özellikle çatmalar, karaya oturmalar ve diğer gemi kazaları gibi olaylar karşısında hukuki strateji geliştirme konusunda avukatlara değerli bir deneyim sunan Esenyel Partners, denizcilik sektörünün hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamak, denizcilik operasyonlarına ve hukuki süreçlere daha derin bir bakış açısı kazanmak ve müvekkillerine daha iyi hizmet sunmak için de benzeri eğitimlere devam edeceklerini belirtiyor.