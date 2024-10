Kordon’da Deniz Taşkınlarını Önlemek İçin Yoğun Tempo

Alsancak Limanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru oluşturulacak bin 700 metrelik geçici fırtına duvarı için beton bariyerler yerleştirilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 180 Günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında yer alan Kordon’da su taşkınlarını önlemeye yönelik projenin yapım çalışmaları sürüyor. İzmir’i afetlere ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirebilmek için hayata geçirilecek Kordon Acil Eylem Paketi çerçevesinde Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bin 700 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel geçici fırtına duvarı oluşturuluyor. Muhtemel bir afetin etkisini azaltacak çalışmalar Alsancak Limanı’ndan başladı. Temel kazıları tamamlandıkça her biri 2,40 m genişliğinde 90 cm yüksekliğindeki geçici fırtına duvarı kıyıya yerleştirilmeye başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 500 metrelik alanda kazı tamamlanırken 350 metre uzunluğunda da beton bariyer döşendi. Çalışmalar temel kazıları tamamlandıkça Cumhuriyet Meydanı’na doğru ilerleyecek. Güzergâh boyunca oluşturulacak 30 sel kapısı acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de geçici fırtına duvarının her iki tarafına bahçe toprağı sererek bitkilendirme çalışmalarına başladı.



Cumhuriyet Meydanı önünde dalga güvenliği

Proje kapsamında dalganın en çok etki gösterdiği Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Kronman duvarı üzerine 600 ilave tahliye deliği açılarak suyun alandan drenaj süresi hızlandırılacak. Böylelikle hava şartlarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek.



Geçirgen-yeşil alan düzenlemesi

Su taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra Kordon’daki su drenajının sağlanabilmesi için Kordon boyunca yer alan asfalt yüzey kaldırılarak geçirgen-yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Kordon üzerine su tutucu bitkiler yerleştirilerek hem estetik bir görüntü katılacak hem de iklim krizinin etkileri azaltılacak. Yeşil alanların bakımları ve düzenlemesi tamamlandıktan sonra halkın kullanımına açılacak.



Daha konforlu, daha güvenli ve daha eğlenceli alanlar

Çalışmaların son etabında ise her gün binlerce insanın zaman geçirdiği Kordon’daki sosyal donatı alanlarının konforunu artıracak çalışmalar yer alacak. Eskiyen kentsel donatılar yenileri ile değiştirilecek, oturma, dinlenme alanları ile seyir platformları oluşturulacak. Çocuklara yönelik eğlence odakları, kıyıda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Mevcut yürüyüş yolları ve meydanlarda yıpranmış zemin kaplamaları yenilenerek erişilebilir hale getirilecek, alandaki atık toplama donatıları artırılarak daha temiz bir kullanım alanı sağlanacak. Kıyı mühendisliği ve altyapı yatırımları tamamlanıncaya kadar geçici fırtına duvarı yerinde kalacak.



Kordon’un kalıcı projesi için bilimsel araştırmalar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon’da muhtemel taşkınlarda can ve mal kaybını önleyecek geçici Acil Eylem Paketi çalışmalarının yanı sıra kalıcı proje çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Kordon’un gelecek 50 yılını teminat altına alacak proje çalışmaları bilim insanları ve kıyı mühendisliği uzmanları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Alsancak Kordon bölgesinde kıyının dijital ikizinin oluşturulacağı fiziki konfor şartlarına yönelik Avrupa Birliği projeleri ve deniz taşkınlarının izlenmesine yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışmalarına ağırlık veriliyor.



Geçici düzenleme yerini kalıcı Kordon Projesi’ne bırakacak

Hazırlanacak bilimsel proje, katılımcı süreçle kent paydaşlarına sunulacak. Böylelikle Kordon’da halihazırda yapımı devam eden geçici düzenleme, hazırlanacak bilimsel projenin oluşum süreci boyunca kıyı güvenliğini sağlarken aynı zamanda adımların kalıcı ve doğru bir şekilde atılmasını sağlayacak. Acil Eylem Paketi düzenlemeleri, görevini tamamladıktan sonra yerini Kordon Projesi’ne bırakacak.

