Mehmet Kemerli'yi kaybettik

MEKE Deniz Temizliği Şirketlerimizin ve Türkiye’de hem gemilerden atık alım hem de petrol döküntüsüne müdahale sektörlerinn kurucusu Mehmet Kemerli’yi dün gece kaybettik.

Cenazesi 12 Ağustos pazartesi günü Zincirlikuyu Mezarlık Camiindenİkindi namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir.

Deniz Ticaret Odası'ndan yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Odamız Üyesi Meke Atık Toplama ve Deniz Temizliği Firması Sahibi Mehmet Kerem Kemerlinin Babası Mehmet Kemerli Vefat Etmiştir. Cenazesi 12 Ağustos 2019 Pazartesi Günü Zincirlikuyu Camii'nde İkindi Namazına Müteakip Kılınacak Cenaze Namazının Ardından Zincirlikuyu Mezarlığına Defnedilecektir. Merhuma Allah'tan Rahmet, Kederli Ailesine Başsağlığı Dileriz."

Vira Haber olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm denizcilik camiamıza sabırlar dileriz.

Vira Haber