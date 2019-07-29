Yunanistan gözünü Belharra firkateynine dikti
Yunanistan deniz kuvvetlerini güçlendirmek için harekete geçti. Naval Group Avrupa ve Kuzey Amerika Satış Başkan Yardımcısı Laurent Mourre, Yunanistan’ın iki adet çok makasatlı Belharra fırkateyni için anlaşmaya vardıklarını söyledi.
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Yunanistan ve Fransa çok makasatlı Belharra fırkateyni için anlaşma yolunda ilerliyor. Naval Group Avrupa ve Kuzey Amerika Satış Başkan Yardımcısı Laurent Mourre, Yunanistan’ın fırkateynlerle ilgilendiğini belirtti. İki adet platformu envanterine katmak isteyen Yunanistan, 2009 yılında Fransa ile potansiyel altı adet fırkateyn için müzakerelere başlamış, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle süreç tamamlanamamıştı.
Fırkateyn, yaklaşık 125 kişilik mürettebata ve dört bin 200 tonluk deplasmana sahip olacak. Platform, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, suüstü muharebesi ve özel kuvvet misyonlarında kullanılabilecek.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Fransa, Belharra fırkateyni, fırkateyn, donanma, Naval Group
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