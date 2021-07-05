Meksika Körfezi'nde Çıkan Yangının Nedeni Belli Oldu

Meksika Körfezi'nden sabaha karşı gelen fotoğraf ve videolar adeta dünya gündemine bomba gibi düştü ve görenleri şaşkına çevirdi. Okyanusun orta yerinde birden yükselen alevler herkesin yüreğini ağzına getirirken oluşan görüntü dünya medyası tarafından 'Cehennemin gözü' şeklinde paylaşıldı.

Meksika'nın Yucatan bölgesinde yaşanan olayın deniz altında yer alan petrol boru hatlarında meydan gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı açıklandı. Denizin orta yerinde birden bire yükselen alevler panik yaratırken devlete ait petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü ve olayın kontrol altında olduğu açıklandı.

'Yangının gözü' ya da 'Cehennemin gözü' şeklinde adlandırılan korkunç olayda daire şeklinde oluşan ve adeta deniz dibinde gerçekleşen bir volkan patlamasını andırdığı söylenen sızıntı kaynaklı duruma ait fotoğraf ve videolar sosyal medyada defalarca paylaşılarak viral haline geldi.

Vira Haber