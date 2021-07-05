Kısıtlamasız İlk Pazar

Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı.

Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Vira Haber