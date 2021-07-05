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Kısıtlamasız İlk Pazar

Kısıtlamasız İlk Pazar

İstanbul'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kademeli normalleşme kararları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk pazar gününde deniz kenarları ve parklarda vakit geçirdi.

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Sabah erken saatlerde Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan, Sarıyer sahiline gelen vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaparken kimileri bisiklete bindi kimileri de yanlarında getirdiği seyyar masalarda denize karşı kahvaltı yaptı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sakin olan sahil şeridindeki trafik sıkışıklığı kısıtlamanın kalkmasının ardından yeniden yaşanmaya başlarken, sürücüler park yeri bulmakta zorlandı.

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Uzun bir aradan sonra pazar günü müşterileriyle buluşan işletmelerde ise yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların boş yer için işletme önlerinde sıra bekledikleri görüldü.

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Zeytinburnu sahilinde de vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Vira Haber

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