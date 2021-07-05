Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatında Haziranda Rekor Artış

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü; ihracat artış rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye’nin gemi ve yat sektörü, 2021 yılının mart ve mayıs aylarında olduğu gibi, haziran ayında da Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörü oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 214 oranında ihracat artışı ile toplamda yaklaşık 277.3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemime kıyasla yüzde 46.7 oranında artış ile 734.4 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birim değeri 10 milyon doların üzerinde olan 2 balıkçı gemisi, 2 rüzgar türbin destek gemisi, 1 feribot, 1 römorkör 1 de mega yatın tesliminin yapıldığı haziran ayında çok sayıda yat, römorkör, yük gemileri ve yan sanayi ihracatı da gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ’E

Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e haziranda 75 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 48 milyon dolarla Fransa, 36 milyon dolarla Cayman Adaları ve Belçika, 12 milyon dolarla Singapur ve 11.8 milyon dolarla İtalya takip etti.

NORVEÇ’E 245 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Yılın ilk yarısında ise 245 milyon dolar ile Norveç, 79 milyon dolar ile Malta, 52 milyon dolar ile Fransa, 36 milyon dolar ile Belçika ve Cayman Adaları, 30 milyon dolar ile Marshall, 26 milyon dolar ile Yunanistan, 25 milyon dolar ile Romanya ve ABD, 22 milyon dolar ile de İtalya ihracatta önde gelen ülkeler oldu.

“EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT TUTARINA ULAŞMAYI BAŞARDIK”

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, sektörün ihracat rakamlarını değerlendirdi. Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılında Türkiye’de ihracatını en çok artırmayı başaran sektör olarak başarılarımıza 2021 yılında da devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İlan edilen rakamlar ile birlikte birliğimiz tarihindeki en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşmayı başardık. Yılın ilk yarısı itibariyle sektör ihracatımız, rekorlara konu olan 2020 yılı ihracatımızın %46 oranında ilerisinde seyretmekte. İleri teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ürünlerin teslimini başarıyla tamamlayan tersanelerimizi ve yan sanayi firmalarımızı bu büyük başarının mimarları oldukları için kutluyor, yılın ilk yarısındaki ihracat artış ivmemizin yıl sonuna kadar devam etmesini ve mevcut rekorun kısa sürede yerini yeni rekorlara bırakmasını diliyorum.” dedi.

Vira Haber