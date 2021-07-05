Hazar Denizi’ndeki Patlama Korkuttu

Patlamanın ilk olarak bir petrol tesisinde meydana geldiği iddia edildi, ancak yetkililer çamur volkanı patlaması ihtimali üzerinde duruyor.

Metrelerce yükselen alevler Bakü kıyılarda bulunanların ve Hazar Denizi'nde seyreden gemi mürettebatının kameralarına yansıdı.

Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre, enerji sektöründeki yetkililer, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiğini ileri sürdü.

Reuters haber ajansına göre Azerbaycan'daki petrol işçileri sendikası "yangının gaz sahalarında çıktığını" açıkladı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ise bu iddiaları reddetti.

SOCAR Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti.

Vira Haber