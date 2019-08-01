Meksika uyuşturucu taşıyan Rum gemisine el koydu

Yabancı basının haberine göre, geminin uyuşturucu maddeyi ambarında taşıdığını ve Kolombiya’dan gelip 27 Temmuz’da Meksika’nın Altamira limanına demirlediğini yazan Fileleftheros, Meksika yerel makamlarının gemide 19’u Filipinli, 3’ü de Polonyalı olmak üzere 22 denizciyi tutukladığını kaydetti.

Gazete elde edinilen bilgilere göre, geminin idarecisinin, merkezi Limasol’da bulunan “Athena Marine” şirketi olduğunu ekledi.

IMO: 9220976

MMSI: 209289000

Call Sign: P3UW8

Flag: Cyprus [CY]

AIS Vessel Type: Cargo

Gross Tonnage: 19743

Deadweight: 31923 t

Length Overall x Breadth Extreme: 171.67m × 27m

Year Built: 2000

Vira haber