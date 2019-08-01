Meksika uyuşturucu taşıyan Rum gemisine el koydu
Meksika makamlarının 225 kilo kokain taşıyan “UBC Savannah” isimli Rum bandıralı bir gemiye el koyduğu belirtildi.
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Yabancı basının haberine göre, geminin uyuşturucu maddeyi ambarında taşıdığını ve Kolombiya’dan gelip 27 Temmuz’da Meksika’nın Altamira limanına demirlediğini yazan Fileleftheros, Meksika yerel makamlarının gemide 19’u Filipinli, 3’ü de Polonyalı olmak üzere 22 denizciyi tutukladığını kaydetti.
Gazete elde edinilen bilgilere göre, geminin idarecisinin, merkezi Limasol’da bulunan “Athena Marine” şirketi olduğunu ekledi.
IMO: 9220976
MMSI: 209289000
Call Sign: P3UW8
Flag: Cyprus [CY]
AIS Vessel Type: Cargo
Gross Tonnage: 19743
Deadweight: 31923 t
Length Overall x Breadth Extreme: 171.67m × 27m
Year Built: 2000
Vira haber
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Etiketler : Rum, Meksika, gemi, kokain, Altamira limanı, UBC Savannah, uyuşturucu
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